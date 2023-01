El Rey entrega el premio Escuela del Año | "Casi he llorado esta mañana cuando me han dicho que iba a recoger el galardón. A lo mejor lo cuento en Tik Tok"

Los alumnos han sido este miércoles los auténticos protagonistas de la visita del Rey al instituto Ramón y Cajal de Zaragoza para entregar el premio Escuela del Año 2021 concedido por la Fundación Princesa de Gerona a este centro "emblema de igualdad, inclusión e innovación", como ha destacado Felipe VI en alusión al lema del IES que se puede leer en una de las paredes del patio de las instalaciones y por el que se ha mostrado interesado.

Por eso, dos estudiantes de 4º de la ESO agrupado, Fatumata Sillah y Roy Bustillo, acompañados del director, Guillermo Sánchez, han recibido emocionados este reconocimiento de manos de su Majestad.

"Para mí ha sido inexplicable, no me lo esperaba. Casi he llorado esta mañana cuando me han dicho que iba a recoger el premio. Ha sido un placer", ha explicado una todavía "algo nerviosa" Sillah al acabar la entrega oficial. Esta estudiante de 4º de la ESO de 16 años, que se decanta por estudiar algo de hostelería o turismo, está acostumbrada "a grabarse" para Tik Tok y para un canal en el que cuenta las cosas que le ocurren. Los minutos que ha compartido con Felipe VI seguro que serán motivo de contenido para sus redes sociales.

El acto se ha llevado a cabo en el gimnasio con la asistencia de un centenar de personas mientras un buen número de alumnos y personal educativo lo han seguido en la pantalla gigante que se ha instalado en el patio. En su intervención, Felipe VI ha destacado que el lema de las tres íes del Ramón y Cajal es "un alegato, un objetivo que lográis llevar a la práctica cada día, transmitiéndolo a la sociedad de Zaragoza, de Aragón y también de toda España".

Tras un recorrido por las instalaciones de hora y media en el que ha visto un demostración de acrosport con una veintena de estudiantes creando con sus cuerpos el Coliseo romano, se ha sentado con los estudiantes del taller de lavandería y arreglos textiles que siguen un Programa de Cualificación Inicial (PCI) y ha mirado por los microscopios del laboratorio de Ciencias, el Rey ha alabado el "trabajo estupendo" que se lleva a cabo. "Sois la esencia de un proyecto muy ambicioso, cuyo propósito es promover una educación de calidad para todos y en la que el debate, la reflesión, la difusión de la cultura y la ciencia ocupan un papel central", ha asegurado.

"Sois la esencia de un proyecto muy ambicioso, cuyo propósito es promover una educación de calidad para todos" (Felipe VI)

Ha destacado además que en cada una de las aulas que ha visitado ha podido ver la pasión de los docentes y a alumnos "felices", por lo que les ha animado a trabajar día a día para que el instituto siga siendo un referente.

Felipe VI junto a alumnos del Ramón y Cajal en el patio posa para la foto final de grupo Guillermo Mestre

En el acto también ha intervenido el presidente de la Fundación Princesa de Gerona, Francisco Belil, quien ha ensalzado igualmente los valores que representa este instituto, al que ha animado a poner el listón "más alto", especialmente su aspiración a la excelencia y una personalidad que lo hace único, el denominador que comparte con los otros tres centros que han recibido este galardón en las ediciones anteriores.

Además, ha hecho un llamamiento al compromiso de todos en la aspiración como país de ser el primero en educación, con independencia del color político del Gobierno. "Está muy bien aspirar a medallas de oro en Olimpiadas, pero a lo que de verdad deberíamos aspirar todos como sociedad es a ganar la medalla de oro de la educación", ha subrayado.

Asimismo ha anunciado que la Fundación volverá a la capital aragonesa el prólximo 20 de febrero para iniciar el Tour del Talento, "una semana repleta de actividades dirigidas a los jóvenes que luego girará por otras ciudades hasta junio".

"La educación ha de ser líquida y adaptarse como las aguas del Ebro a sus riberas a las distintas generaciones" (Guillermo Sánchez)

Por su parte, el director del instituto, Guillermo Sánchez, ha hecho una defensa de la educación pública que "proporciona justicia e igualdad" y ha reivindicado que los docentes que la sacan "adelante día a día" necesitan "el reconocimiento y el apoyo de las administraciones".

Educación, ha aseverado, es acción, transformación y evolución, incluso "revolución", porque puede y debe ser "motor de progreso, vehículo de consolidación de los valores democráticos, instrumento de justicia social, crisol del pensamiento crítico y del debate respetuoso". "La educación ha de ser líquida y adaptarse como las aguas del Ebro a sus riberas a las distintas generaciones", ha defendido. Ha subrayado la importancia de que los docentes se "adapten" a las individualidades de cada alumno y sepan "encontrar su talentos y saber desarrollarlos".

Sánchez ha hecho un guiño a Felipe VI y le ha dicho que aunque no es uno de los Reyes Magos, ni se trata del 6 de enero ni tampoco ha dejado "una bici o una videoconsola" bajo el árbol de Navidad, su visita se ha convertido en un regalo porque les permite dar "visibilidad" a la labor que hacen y les ha mostrado su "afecto, solidaridad y compromiso con la educación".

"Todos como sociedad debemos aspirar a ganar la medalla de oro de la educación" (Francico Belil)

Felipe VI y las autoridades presentes se han sumado a las decenas de chavales que seguían el acto desde el patio para hacerse una foto de grupo. El Rey, con el que muchos chavales se han hecho un selfi que mostraban orgullosos, ha roto el protocolo previsto para escuchar el rap compuesto e interpretado por Fátima Soltani, de 4º de la ESO, con coreografía de Arian Hernández, exalumno del instituto y profesor de baile, e Isai Eson. "Mezclad nuestros colores para que brille el cuadro", decía una de las frases del rap. Y es ese pequeño gran milagro que, como este miércoles, cada día se consigue en el instituto Ramón y Cajal de Zaragoza.