"Los jóvenes apenas utilizan preservativo" ¿Qué se aprende en clase de sexología?   

A finales de los noventa, eran muchos colegios e institutos los que proyectaban al alumnado diapositivas de genitales enfermos y sembraban el miedo para que los jóvenes utilizasen protección. Eso pasó a la historia. La parte emocional es un pilar fundamental en la sexualidad y ahora, tiene el sitio que merece en el aula. Sin duda, las inquietudes de los jóvenes y la facilidad que existe para acceder a contenido pornográfico ha transformado la forma de dirigirse al alumnado en las lecciones de sexología.

Sin embargo, los sexólogos insisten en que es "insuficiente" y que desde Educación se debería dar prioridad a este asunto, que aparece en el currículo, pero que depende de cada centro educativo y no está centralizado. Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aseguran que son los centros educativos los que detallan en su Plan de Igualdad y en su Plan de Acción Tutorial las acciones en materia de educación afectivo sexual. Los centros públicos, especifican, reciben fondos para el desarrollo de estas acciones, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ahora, Educación trabaja de manera conjunta con el Departamento de Sanidad para elaborar una propuesta con diferentes recursos didácticos para su uso por parte de los centros educativos.

Más de veinte años lleva el Instituto de Sexología y Psicoterapia Amaltea recorriendo centros educativos de Aragón a diario (más de 150 cada curso) para enseñar las principales cuestiones sobre sexualidad. "Los objetivos han ido cambiando con los años y en especial, tras el surgimiento de las redes sociales y la pornografía, que son temas de obligado tratamiento. También es distinto contenido depende de la edad de los alumnos, que va desde 5º de Primaria", especifica Santiago Frago, director médico.

El equipo de Amaltea, con Santiago Frago, vestido con camisa azul marino, como director médico. Amaltea

"Con el estudiantado trabajamos la autoestima, los modelos sexuales, la gestión de las emociones (el amor, el desamor, las rupturas, los celos),.... Es decir, trasciende lo fisiológico y se centra en lo vivencial. No es preventivo, es promoción de valores", especifica el profesional, que asegura que ahora viven un "gran reto" debido a la fácil accesibilidad que existe a la pornografía. Por ello asegura que es importante "implicarse en el ámbito familiar y educativo". "Es fundamental conocerse, aceptarse y expresarse", añade.

Entre los alumnos más jóvenes, de 5º de Primaria, las sesiones se centran en curiosidades que pueden surgirles, en cómo viven sus cambios corporales y en aceptarse y respetarse. Más adelante, a partir de 2º de la ESO, explica Frago, se plantean temas como las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los embarazos no deseado.

También se centran en la promoción de la salud las sexólogas de Desmontando a la Pili. Las profesionales han llegado a cerca de 200 colegios de toda la Comunidad con sus sesiones de sexología. "La educación sexual es escasa. Cuando acudimos a un centro, nosotras conceptualizamos la sexualidad (no solo la genitalidad), hablamos de la diversidad sexual como hecho humano, hacemos que conozcan el cuerpo y trabajamos mucho lo emocional. Nombramos mucho el placer y visibilizamos que es diverso", especifica una de las sexólogas, Lurdes Orellana.

Las sexólogas de Desmontando a Pili. En orden, de izquierda a derecha, Victoria Tomás, Lurdes Orellana, Jara Barrero y Lorena Sinués. HA

El problema de la pornografía, según la profesional de Desmontando a la Pili, es que no se ve como "ciencia ficción y lo es". "Eso es lo que tenemos que trabajar. Es decir, lo que es real y lo que no", puntualiza. En este tipo de contenido, el preservativo es inexistente. "Pasa en jóvenes y en mayores. No existe la cultura de que el condón es un aliado. Después de la campaña 'Póntelo, pónselo' no ha habido impulso en este sentido", lamenta.

En consulta se percibe lo mismo. Ana Azaña, psicóloga sexóloga que trata en clínica, asegura que "los jóvenes utilizan muy poco el preservativo". "Nos llegan muchos casos de disfunción eréctil y de eyaculación precoz entre jóvenes de 20 años. La principal razón es la ansiedad generada por el porno. Se comparan y entran en bucle", lamenta la especialista aragonesa, que corrobora que la educación sexual es "escasa". "Cada vez se ve más contenido pornográfico en edades tempranas y los jóvenes deberían ampliar conocimientos sobre las relaciones afectivo-sexuales y el placer femenino", apunta.

Ana Azaña, sexóloga zaragozana. HA

La edad media para la primera relación sexual en España es de 16,2 años y casi el 40% asegura no haber usado el preservativo en el último año, según un Informe del Ministerio de Sanidad. En concreto, solo un 46% de los jóvenes de la 'generación Z' señala que siempre lo utiliza, un 37% dice que no lo ha utilizado alguna vez y un 11% dice no haberlo utilizado nunca. Eso se refleja en la compra de preservativos, que ha caído un 10% entre la población de entre 18 y 24 años, según el último estudio de Durex.

Según datos de esta marca, las principales razones radican en la falta de una educación que concientice sobre su uso, dudas sobre cómo usarlo o sobre qué tipo de preservativo seleccionar, la existencia de otros métodos anticonceptivos o el mito sobre la pérdida de sensibilidad, así como las dificultades en encontrar la talla correcta.

Infecciones de Transmisión Sexual

Anualmente se diagnostican, en menores de 25 años, unos 8.000 casos de infección por clamidia, 3.500 casos de infección gonocócica, 700 casos de sífilis y 200 casos de VIH, aproximadamente, que se podrían prevenir mediante el preservativo. Además, según el último informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y Sida en España 2021 del Ministerio de Sanidad, el 33,5% de los nuevos diagnósticos de VIH y sida se encuentran en el grupo de edad de 25 a 34 años. Un 28,5% tenía menos de 30 años en el momento del diagnóstico de la enfermedad y el 10,7% tenía entre 15 y 24 años.

En el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, los casos de sífilis se duplicaron el año pasado con respecto al 2021. También incrementaron "considerablemente" los de VIH y herpes. "Las ITS han incrementado debido a dos razones: los métodos de diagnósticos son mejores y hay mucha transmisión", explica la doctora Ana Milagro, responsable del área de Biología Molecular del servicio de Microbiología del hospital zaragozano, que asegura que también han crecido los casos de clamidia, trichomonas y gonococo.

La especialista insiste en la necesidad de hacerse una prueba en el caso de sospecha. "Ahora con una muestra de orina, un frotis vaginal o una serología se puede saber si un paciente tiene una infección de transmisión sexual. No hay que tener miedo a ir a diagnosticarse", sostiene Milagro.

Ana Milagro, responsable del área de Biología Molecular del servicio de Microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet, HA

Desde Atención Primaria se observa una reticencia al uso de preservativo. "Con el miedo del VIH, la gente utilizaba el preservativo, pero ahora, al ser una enfermedad crónica, se ha perdido. El resto de enfermedades están olvidadas, a pesar de que pueden ser graves", explica el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y médico del centro de salud Actur oeste de Zaragoza, Luis Miguel García.

"A día de hoy, solo se teme al embarazo por lo que se priorizan los anticonceptivos orales. Eso hace que la gente no esté protegida ante diferentes infecciones", lamenta el médico.