Jesús Martín Martínez, neurólogo: “Las claves de un cerebro sano son la actividad física y una dieta sana”

¿Podemos frenar el deterioro cognitivo?El deterioro cognitivo, en general, es un estado que se asocia a la edad. El cerebro como cualquier órgano envejece y cuando el deterioro de la cognición impide la autonomía de la persona se denomina demencia. Aunque existen tratamientos sintomáticos para mejorar la atención y el rendimiento de la memoria, no podemos frenar su progresión.

Es experto en gestión de riesgos y en seguridad del paciente. ¿Cuál es la función de este campo?Desde que en 2000 se publicó un estudio donde se informaba que entre 46.000 y 98.000 personas fallecían por causa de la asistencia sanitaria y que más del 60% de los fallecimientos eran prevenibles, excediendo la mortalidad por los accidentes de tráfico, cáncer de mama o VIH, la seguridad del paciente y la prevención de riesgos se consideró una de las prioridades para los sistemas sanitarios. La idea es que no hay calidad de atención si no hay seguridad en la atención prestada, es decir, evitar todo efecto adverso prevenible.

Precisamente coordina la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Miguel Servet.Es una unidad de referencia nacional. Un diagnóstico precoz es muy importante para un tratamiento lo más temprano posible. Desde el punto de vista terapéutico, el abordaje una vez diagnosticada la enfermedad parte de la valoración de los factores pronósticos para adecuar el tratamiento más eficiente. Aunque no hay un tratamiento curativo, el objetivo a alcanzar es el de mínima evidencia de actividad de la enfermedad, con el fin de evitar la discapacidad a largo plazo. Desde el punto de vista clínico se trata también de informar y empoderar al paciente acompañándolo en su proceso adaptativo para tener el mayor grado de salud posible.

¿Utilizamos toda la capacidad del cerebro?No hay partes del cerebro que no se utilizan. Funciona como un todo, la idea de que solo utilizamos una pequeña parte es un mito pseudocientífico. Conocemos mediante técnicas de resonancia magnética funcional y tomografía por emisión de positrones que todo el cerebro se activa en diferentes funciones, no hay ninguna parte que esté en reposo. Lo que no se produce es una activación simultánea de la misma intensidad.