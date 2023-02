Innovar en las aulas en Aragón: clases como agencias de publicidad, nada de fútbol y recreos activos

Recuerda Ángel Navarro, director del colegio público María Moliner de Zaragoza, que el rol actual de los docentes es el de conductor y dinamizador de aprendizajes en contraposición con la relación de autoridad vertical de antaño.

"Eso ha cambiado bastante. Ahora se trata de acompañar al alumnado en su toma de decisiones; es más protagonista", resalta este maestro de Educación Física, para quien es "un regalo" poder trabajar con chavales con energía positiva, ilusión y alegría. "Mi experiencia en infantil y primaria es que cuando sucede algo negativo y no deseado tienen menos mochila que los mayores; en seguida ponen de su parte. Siempre digo que es la profesión más bonita del mundo", comenta.

También Susana Lozano, profesora en el IES Ítaca, considera "un lujo" poder trabajar en un instituto y siempre les dice a sus alumnos que unas veces se gana, pero otras se aprende. "Nunca se pierde. En el fondo se quedan con buen sabor de la educación, que es también de lo que se trata en el aprendizaje: que estén a gusto y recuerden con cariño su paso por el sistema educativo", asegura.

Mientras, Elena Vela, directora del colegio Odón de Buen en Zuera, explica que la docencia tiene que tener una finalidad muy clara: el desarrollo integral del alumnado y toda su diversidad. "Para mí, la prioridad de la educación es poder dar respuesta a toda la diversidad de los estudiantes en todos los ámbitos, no solo en el curricular", dice.

Son tres educadores que han introducido en sus clases metodologías innovadoras, al igual que otros muchos docentes de la Comunidad. Y las han podido desarrollar, destacan, con la implicación de las respectivas comunidades educativas. Estas son sus experiencias:

Susana Lozano, del IES Ítaca: "El compromiso social, enfocado a la igualdad y la sostenibilidad, lo integro dentro de mis materias"

Susana Lozano, profesora de Geografía e Historia en Secundaria y Bachillerato en el IES Ítaca, el barrio Santa Isabel de Zaragoza. S. L.

En las clases de Susana Lozano -profesora de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Ítaca, en el barrio Santa Isabel de Zaragoza- sus alumnos pocas veces están en silencio (salvo que haya exámenes). "Participan, debaten, opinan... Estamos con las puertas abiertas para controlar bien el sonido y que hablen sin levantar la voz; consiguiendo que el diálogo sea la vía de aprendizaje", observa.

A ella le gusta escucharles porque, dice, le plantean muchas cosas que quieren hacer y uno de sus pilares desde que empezó en la docencia (en 2007) es el compromiso social, que traslada más allá de las aulas (colabora con distintas asociaciones, entre ellas Amigos del Andalán). "Ese compromiso, enfocado a la igualdad y la sostenibilidad (trabajando en torno a los ODS), lo integro dentro de mis materias. Que se sientan protagonistas le da un significado al aprendizaje. Tienen que ver que confiamos en ellos; no son los responsables únicos de su educación", advierte.

"Intento no hacer nada sola; el trabajo en equipo es mucho más enriquecedor"

El tercer elemento clave es la comunidad educativa, es decir, poder trabajar de forma interdisciplinar, entre niveles y en equipo. De hecho, una de las labores de las que se siente más orgullosa es de haber coordinado durante 5 años en el IES Clara Campoamor el grupo de trabajo comunidades educativas, en el que participaban los centros públicos del barrio Parque Goya creando una red de maestros para coordinar actividades. "Intento no hacer nada sola; el trabajo en equipo es mucho más enriquecedor. En todos los institutos en los que he estado siempre he contado con apoyo o colaboración", resalta Susana.

Fruto de esas sinergias es el proyecto 'Mujeres a lo loco', mención especial de los premios Ebrópolis 2022 y puesto en marcha junto a Noelia Mayoral, Laura Aldama y Dani García-Nieto. "Fue un concurso que combinaba la visibilidad de mujeres de diferentes ámbitos, la gamificación y el buen uso de las redes sociales", explica. O el proyecto 'El objeto más valioso de mi abuela', realizado junto al profesor Jorge Larraga y junto con los colegios de Parque Goya. "Recibimos mil entrevistas entre nietos/as con sus abuelas. Fue un resultado precioso del que salió un libro; se conectó a las terceras generaciones con sus nietos", recuerda.

En este primer año que está en el IES Ítaca, coordina el programa de innovación 'Realidad Sostenible'. "A un grupo de 3º de la ESO lo he convertido en una agencia de publicidad para lanzar una campaña para sensibilizar sobre el consumo textil responsable. Hemos hecho una cartelería y vamos a estimar el precio que supone cada una de las prendas que llevamos", ahonda. Además, está planificando otro encuentro entre abuelos/as con el mundo laboral de fondo. "Para que lo valoren; quiero que aprendan a escuchar con perspectiva de tiempo y con empatía", indica esta maestra, a quien le gusta "abrir y sacar el aula". "Abrir el aula, no es solo dejar la puerta abierta. Me gusta facilitar encuentros, que las familias puedan enriquecer las experiencias de mi alumnado a través de grupos interactivos e invitaciones puntuales. Y salir del aula no para una excursión sino para realizar experiencias en otros centros; llevar al alumnado a contar la historia que hay detrás de sus proyectos".

Ángel Navarro, del CEIP María Moliner: "Lo que pretendemos es que a través de la Educación Física mejoren el entorno en el que viven"

Ángel Navarro, director del colegio público María Moliner de Zaragoza y maestro de Educación Física. A. N.

En el colegio público de Infantil y Primaria María Moliner de Zaragoza, el 100% de los estudiantes de 6 a 12 años aprenden (a lo largo de los cursos) multitud de deportes: escalar, patinar, ir en bici, nadar, esgrima, judo, senderismo... "Con 9 años saben correr a un ritmo uniforme; pueden estar 30 minutos disfrutando y hablando", cuenta Ángel Navarro, director del centro y profesor de Educación Física.

No solo se trata de practicar actividades que fomentan la promoción de la salud de los chavales sino combinarlas con la diversión, la autonomía, el trabajo en equipo y que lo que aprendan lo apliquen en el contexto en el que viven. Por ejemplo, si salen con unos amigos a jugar ya saben organizarlo porque lo han hecho en el colegio o cuando van al medio natural de paso retiran los residuos y basuras que se encuentran a su paso (también conocido como 'plogging') o generan rutas de senderismo que comparten de forma gratuita 'online' con todo el que quiera. Además, este año van a volver a activar el programa 'Amigos activos' (reconocido a nivel nacional y regional), que consiste en realizar una convivencia deportiva entre varios colegios cercanos con 12 tareas competenciales. "Se trata de unir el aprendizaje motriz con el de educación para la ciudadanía. Hay tres proyectos: en 2º, 4º y 6º", informa Navarro, que añade: "Lo que pretendemos es que a través de la Educación Física mejoren el entorno en el que viven".

Este maestro lleva aplicando "metodologías activas" (en las que el alumnado toma más decisiones) desde que empezó la docencia, en 2007. "No son nuevas, lo que ocurre es que todavía no se han generalizado. Y yo solo no hago nada: la Asociación +EF Aragón (de docentes de Educación Física) es la mitad de mi evolución. No somos islas; esto es muy compartido", subraya.

"Si queremos ser inclusivos, la elección de los contenidos es muy importante. Aquí no hacemos fútbol. Nos decantamos más por deportes alternativos porque el nivel inicial es similar"

Asimismo, la visión de género es "imprescindible" y trabaja con contenidos que puedan despertar el interés de todo el mundo. "Si queremos ser inclusivos, la elección y tratamiento de los contenidos es muy importante. Aquí no hacemos fútbol. Nos decantamos más por deportes alternativos porque el nivel inicial es similar y todo el mundo puede sentirse exitoso de una manera más asequible", detalla Navarro, que habla del 'colpbol' (en equipo), el 'pinfuvote' o el 'datchball' (juego inclusivo, de origen aragonés y con normas similares al 'balón prisionero'".

Y no menos importante es la igualdad en el deporte reforzando en lo positivo a todo el mundo. "Que se atribuyan cualidades y expectativas altas hacia las chicas en aquellos contenidos que, tradicionalmente, no se les ha asociado tanto, como por ejemplo la lucha. Es romper esas barreras que nosotros mismos nos ponemos a veces, para dejar que sea la propia práctica la que te ubique", concluye.

Elena Vela, del CEIP Odón de Buen: "Todas las actividades van encaminadas a lograr la inteligencia emocional del alumnado"

Elena Vela, directora del colegio público Odón de Buen en Zuera. E. V.

A Elena Vela, profesora de Primaria, le encanta contar cuentos. "Es una herramienta que utilizo en el día a día del aula como forma para introducir los contenidos", dice. También es una "friki" de la formación permanente y en 2019 le dieron el premio Magister (de la asociación Mejora tu Escuela Pública de Aragón) como buena docente. Una frase que le encanta es 'Si tú te emocionas, ell@s se emocionan'. "Y nuestro lema es Ubuntu, junto llegamos más lejos", destaca con entusiasmo la también directora del colegio público Odón de Buen, en Zuera.

Con 468 alumnos de Infantil y Primaria, el centro fue elegido hace unos años dentro de un proyecto de innovación y eso les ayudó a replantearse la escuela que querían. Y, a partir de ahí, se estableció un proyecto educativo basado en las inteligencias múltiples, el trabajo cooperativo y las metodologías activas. "Todas las actividades dentro del cole van encaminadas a lograr la autonomía del alumno, esa capacidad de elección e inteligencia emocional. No solo conseguir que destaquen curricularmente sino que sean buenas personas, que logremos esa capacidad de empatía, de colaborar y cooperar con los demás con un objetivo común. Y siempre desde un enfoque lúdico, a través del juego y actividades y tareas motivadoras", explica.

"No solo queremos que los alumnos destaquen curricularmente sino que sean buenas personas y logremos esa capacidad de empatía. Y siempre desde un enfoque lúdico, a través del juego y tareas motivadoras"

Como ejemplos, en Infantil los niños deciden a qué propuesta quieren ir y, tras estar en calma, tienen un ratito de conversación y asamblea. "Hemos pasado a trabajar por ambientes: lingüístico, científico y artístico", detalla Vela. Y en Primaria trabajan por proyectos y en talleres. "Combinamos niños de diferentes edades dentro del ciclo. Y al ser un centro bilingüe, tenemos una apuesta por un enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés. Que no se base solo en la adquisición de vocabulario sino que pueda tener su funcionalidad", apunta.

Asimismo, el patio del centro es un espacio pedagógico, creativo y recreativo donde los estudiantes "aprenden y disfrutan". También cuentan con el proyecto 'Odon convive' -donde alumnos de 4º, 5º y 6º se presentan voluntarios como mediadores- y con recreos activos, donde el alumnado gestiona el préstamo del material para actividades entre los diferentes grupos de niños/as. Y, sin olvidar, la inclusión de todos ellos. "Es una apuesta del colegio: conseguir el máximo desarrollo de cada uno. Hay un matadero en la zona y los que vienen aquí proceden de diferentes países y situaciones económicas. En Infantil llega a haber 12 horarios distintos a la vez en función del alumnado", resalta.

Para que el proyecto "de cambio" tenga éxito, Elena Vela cuenta con el respaldo de la comunidad educativa (incluidas las familias) y el equipo directivo. "Sin olvidar la implicación y apoyo por parte del Ayuntamiento de Zuera", añade.