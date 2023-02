Psicopedagoga: “En lo último que se tendrían que fijar los padres es en las instalaciones del colegio”

Muchos colegios aragoneses han comenzado ya las jornadas de puertas abiertas de cara al inicio del proceso de escolarización que comienza el próximo 10 de marzo. Se trata de una iniciativa dirigida a mostrar a los padres y madres las características del centro educativo, su método de enseñanza, su ideario, sus actividades e instalaciones.

Los profesores y el equipo directivo tienen la oportunidad de explicar a los progenitores de potenciales alumnos, cómo funciona el colegio y de hacerlo de una manera atractiva para que el centro se postule como uno de los posibles por las familias. Por eso, "es fundamental asistir a las jornadas de puertas abiertas de diferentes colegios y no limitarse únicamente a uno de ellos", dice Mónica González Trigo, psicopedagoga y coach infantil.

“Debería de ser obligatorio ir a las jornadas de varios colegios, no solo a los dos o tres que sean la prioridad, también a los que hayas descartado de antemano, porque te puedes llevar sorpresas e incluso puedes cambiar de opinión”, dice esta experta en educación. “Los padres deberían ir con papel y bolígrafo para tomar nota de lo positivo y negativo de cada centro, para luego hacer una valoración y tener la máxima información para poder elegir el centro que más les guste”, explica González Trigo.

Claves para elegir centro escolar

Esta experta insiste en no quedarse solo con la primera opción y da algunas claves a los padres y madres para evitar demasiados quebraderos de cabeza a la hora de elegir el colegio de sus hijos.

1. “Lo primero que tienen que tener claro es el tipo de educación que quieren para sus hijos. Es decir, si prefieren un colegio público, concertado o privado, para centrarse en esos y priorizar”, apunta la experta.

2. En segundo lugar, “lo principal es la cercanía al domicilio o al trabajo”, un criterio que es, además, el que más puntos da en el proceso de escolarización. “No es solo por la comodidad de llevarlos y recogerlos durante muchos años de su vida, sino también porque, conforme se hacen mayores, pueden quedar con sus amigos, que también viven cerca, algo que aporta tranquilidad a las familias”, afirma González Trigo.

3. En tercer lugar, la psicóloga apunta hacia el proyecto educativo del centro. “Los progenitores deberían saber si la educación que se imparte es más tradicional o innovadora, si trabajan de manera colaborativa y cooperativa o siguen más los manuales”, asevera, y matiza: “En educación infantil no se deberían hacer fichas porque es un ciclo de aproximación a la escritura y el aprendizaje debería de ser por medio de metodologías activas más que de rellenar fichas”, advierte esta experta en educación.

4. Otra de las cuestiones que puede decantar la balanza a favor de un centro son los tiempos escolares, es decir, si tiene jornada continua o partida. En la actualidad solo el 20% de los colegios aragoneses siguen con jornada partida y la mayoría ha adoptado ya una jornada continua, sobre todo los centros públicos donde el 93’7% no tiene clase por la tarde.

En este sentido, González Trigo señala que “los padres deben informarse de las posibilidades que tiene el centro una vez acaben las clases -posibilidad de siesta, actividades extraescolares y si hay diferentes horarios de salida-”.

5. Precisamente, las actividades extraescolares son otro de los criterios que más puede influir a la hora de elegir centro, así como el comedor. “Es importante conocer si el colegio tiene cocina propia o funciona por línea fría. También si los alimentos que utiliza son de calidad”, apunta la psicopedagoga. “En la actualidad hay algunos centros que emplean productos ecológicos y de proximidad para sus menús”, afirma.

6. El servicio de atención a la diversidad o a las necesidades educativas especiales también es un factor importante. “Es posible que en un momento dado nuestro hijo o hija necesite un refuerzo o un apoyo específico y debemos de tener claro que el colegio responderá ante esa necesidad de manera adecuada”, dice González Trigo.

7. De la misma manera, “los padres deben interesarse por la utilización de las pantallas en el aula, ya que en Educación Infantil debe estar muy limitada”, explica.

8. Cómo afronta el centro una situación de acoso escolar en el aula o en el recreo, cómo organiza el periodo de adaptación, si tienen auxiliares de educación para ayudar a ir al baño o cambiar a los más pequeños son otras de las cuestiones por las que las familias deben de preguntar en las jornadas de puertas abiertas según esta experta.

9. También, “cómo funciona el AMPA, si es activa, si apoyan a las familias y si la comunicación de los profesores con los padres es buena, si los educadores son accesibles y cómo funcionan las tutorías”, enumera la psicopedagoga.

10. En cuanto al bilingüismo, González Trigo no cree que sea un criterio diferenciador. “Para mí no es una razón de peso porque yo veo en la consulta que hay niños que se están retrasando en el colegio por las materias que se dan en otro idioma y no debería de ser así, ya que el idioma se puede aprender más adelante”, constata la psicopedagoga. “Hay niños que no se enteran de nada cuando dan ciencias en otro idioma y retrasa su aprendizaje por eso no me convence ese sistema”, asegura.

11. Sobre las instalaciones, algunas de ellas realmente atractivas como piscinas cubiertas, salones de actos, pabellones deportivos o colegios de nueva construcción, González Trigo asegura que “es lo último en lo que los padres deberían de fijarse”. “Les tendría que preocupar más si el personal es fijo o interino, si tienen laboratorios y bibliotecas o cuál es el sistema de evaluación que tienen en lugar de si el colegio es más o menos viejo”, señala la psicopedagoga.

Lo más importante para los padres: cercanía, idiomas, instalaciones y proyecto educativo

“Nosotros miramos un colegio que estuviese cerca de nuestro lugar de trabajo, para tener más fácil la recogida del niño”, dice Marta B, madre de un niño que ha comenzado 1º de infantil este curso en un centro concertado de la capital aragonesa. “Fuimos a la jornada de puertas abiertas de dos colegios pero solo nos convenció uno de ellos y no fue por las instalaciones, porque otros colegios cercanos las tienen mejores, sino porque nos vendieron muy bien el modelo educativo que seguían y la importancia que le daban a la enseñanza del bilingüismo”, explica. “En el otro colegio que visitamos no nos explicaron nada de esto y nos pareció todo muy frío”.

Laura D. es madre de otro niño de tres años que también cursa su primer año escolar en un centro público de la margen izquierda de Zaragoza. “Nosotros fuimos a los dos que teníamos más cerca de casa. Ambos públicos y bilingües, solo que uno en inglés y otro en francés”, explica. “Nos llamó la atención el segundo porque creemos que el inglés es más fácil aprenderlo en el futuro”, afirma esta madre. “Por lo que el bilingüismo en francés fue un tema decisivo y el que decantó la balanza junto con las instalaciones porque era un centro más nuevo, amplio y con más recursos”, añade.

Pilar B. tiene una niña de tres años que cursa 1º de infantil en el colegio público de un barrio rural de Zaragoza. “Nosotros primamos la cercanía de casa por comodidad, porque sino teníamos que coger el coche y desplazarnos a Zaragoza”, explica. “Además, al ser un centro de un barrio rural, tiene menos niños por aula, están solo 13 y la educación y atención es más cercana y familiar. Eso nos gustó mucho también”, añade esta madre zaragozana.

Para Paula B. que no tuviese que salir del colegio para hacer la educación secundaria fue lo que decantó su balanza y optó por un centro concertado para su hijo. “Lo primero fue la cercanía y de los tres colegios que tenía cerca de casa, me decidí por el centro en el que podía hacer desde educación infantil hasta bachillerato”, dice esta zaragozana.