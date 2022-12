El grupo promotor italiano de la universidad en Calatayud estima invertir más de 25 millones de euros

La Sociedad de las Ciencias Humanas, empresa italiana dedicada a la creación y gestión de centros universitarios y de investigación con sedes en Roma y Londres, prevé invertir más de 25 millones de euros en la implantación de un campus de educación superior de carácter privado en Calatayud bajo el nombre de NCI Universidad Aragón y con capacidad para 3.000 alumnos presenciales. Así lo han apuntado este viernes durante una rueda de prensa en la ciudad los responsables de la iniciativa, Stefano Ranucci y Paolo Indolfi, acompañados del alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda.

En cuanto a oferta educativa, no han especificado ni los grados ni los programas de máster con los que nacerá el proyecto, pero sí que Indolfi ha puntualizado que será "mayoritariamente novedosa" y con "titulaciones no previstas ni en la universidad pública ni en la única privada", en referencia a la Universidad de Zaragoza y a la San Jorge. También ha matizado que "alguna puede ser complementaria" y otras "existentes, por las que todavía hay una enorme demanda", y han detallado que contará con Escuela de Ingeniería, facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y otra de Ciencias de la Salud.

"En 2023 estaremos listos para depositar ante el Gobierno de Aragón la memoria que dará inicio a los trámites administrativos para obtener el reconocimiento de la Universidad NCI Aragón, tal como marca la normativa"

Sobre el proceso de creación, Indolfi ha adelantado que "en 2023 estaremos listos para depositar ante el Gobierno de Aragón la memoria que dará inicio a los trámites administrativos para obtener el reconocimiento de la Universidad NCI Aragón, tal como marca la normativa". "La idea es crear una universidad española", ha subrayado y, al mismo tiempo, ha indicado que tendrá un "perfil internacional, aprovechando las sinergias del grupo", con vista a "implantar dobles titulaciones España-Reino Unido y España-Italia" y colaborar con sus centros en Londres y Roma.

Para materializar el proyecto, el grupo, especifica Aranda, ha firmado un contrato de arras con la familia Ibarra, propietarios de los terrenos de la antigua Azucarera Labradora, para adquirir los 30.000 metros cuadrados de la parcela donde se asientan tres naves con una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados. En las simulaciones, dentro de la documentación, se aprecia que se rehabilitarán los edificios existentes, para rectorado, y se añadirán inmuebles nuevos. El regidor ha explicado que no habrá inconveniente en modificar el uso de suelo industrial a educativo.

Rueda de prensa de presentación del proyecto de universidad en Calatayud MACIPE

Entre los servicios incluyen sesenta aulas pequeñas, ocho grandes, un aula magna, dos laboratorios, biblioteca, teatro y una emisora de radio y televisión. Aranda ha recordado la colaboración en el proceso de su socio de Ciudadanos, José Hueso, y del edil de Urbanismo, José Manuel Gimeno. Y ha mencionado y ha hecho hincapié en que se trata de un "viejo anhelo". En este sentido ha recordado la figura del exalcalde popular Fernando Martín, en referencia tanto a los planes de hace tres décadas para tener titulaciones públicas en la ciudad como por el servicio de alta velocidad.

Stefano Ranucci: "Llevamos más de un año trabajando y queremos pasar de la palabra al papel para que se vean estudiantes"

Aranda ha valorado las interconexiones por tren con Madrid y Barcelona para atraer estudiantes de ambas capitales a un municipio, que, considera, tiene "grandes oportunidades por la ubicación privilegiada, su cartera de servicios educativos, sanitarios y grandes profesionales". Por su parte, el vicepresidente de la Universidad Niccolo Cusano Roma, Stefano Ranucci, ha reconocido que "llevamos más de un año trabajando y queremos pasar de la palabra al papel para que se vean estudiantes", a la vez que pedía "empujar al Gobierno y a todos para realizarlo cuanto antes".

Respuesta a la consejera de Universidades

Cuestionados por las declaraciones de la consejera de Universidades, Maru Díaz, en las que ha llegado a hablar de que implantaciones así "vienen a reventar" el mapa universitario actual, los portavoces del proyecto han dicho desconocerlas en ese momento. Indolfi ha sostenido que no querían entrar en una discusión y que sus planes siempre han pasado por "antes de afrontarlo, ver las necesidades y tener sus indicaciones, si es posible". "No queremos crear competencias y no venimos a quebrantar un sistema de alto nivel", ha insistido.

Indolfi: "No queremos crear competencias y no venimos a quebrantar un sistema de alto nivel"

"No tiene que verse como competencia", ha justificado Rannuci y ha insistido en que "hay que verla junto a la pública. No es una competencia". Por su parte, Aranda ha calificado la frase de Díaz como "extemporánea" y una "ridiculez". "La sanidad pública cuenta con alumnos en prácticas de la San Jorge en enfermería que están dando soluciones a necesidades del ámbito laboral", ha argumentado el regidor. Al mismo tiempo ha reconocido que es "una situación nueva, pero que tiene que copiar de Madrid, donde la oferta privada complementa a la pública".

Aranda también ha sostenido que en una reunión con el presidente de la DGA, Javier Lambán, este se mostró "muy receptivo". Fuentes del Ejecutivo autonómico se han limitado a apuntar que el responsable del Pignatelli está "esperando a conocer en detalle y con profundidad el proyecto" y que "cuando tenga toda la información y todos los informes, expondrá su valoración".