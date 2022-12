Aragón abre una nueva convocatoria para atraer investigadores y agiliza los trámites

Más agilidad en la incorporación de los investigadores. Con esta premisa, la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo (Araid), dependiente del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, ha abierto una nueva convocatoria para captar talento y, según ha explicado la consejera Maru Díaz, en lugar de ocho plazas como en años anteriores se convocarán cuatro. El objetivo es que estén resueltas antes de verano y que los investigadores puedan incorporarse a sus puestos con el inicio del curso académico. Y a mitad de año se sacará otra convocatoria con otras cuatro vacantes.

"Al sacar todas las áreas a las vez, la evaluación era muy compleja y tardábamos mucho en resolverlas", ha apuntado Díaz, quien ha recordado que con el planteamiento actual se tenía a los investigadores durante más de un año a la espera de saber si tenían o no un contrato. "No eran formas", ha reconocido. Ahora cada convocatoria, además de tener la mitad de plazas, estará más "especializada", puesto que la situación actual no es la misma que en 2009 cuando se plantearon las actuales áreas.

"Va a haber temáticas mucho más concretas y adaptadas tanto al territorio como a los retos actuales", ha explicado. Las nuevas áreas pasan a ser: Alimentación Saludable y One health; Salud, Biotecnología y Biomedicina; Clima, Energía y Movilidad Sostenible; Tecnologías Digitales y del Espacio; Nuevos Materiales y Tecnologías para la Industria, y Desarrollo Social y Cultural.

En la convocatoria de diciembre se han abierto cuatro nuevas plazas para los paneles de Alimentación Saludable One health (proyectos relacionados, por ejemplo, con resistencias antimicrobianas y preparación contra pandemias); Tecnologías Digitales y del Espacio (astrofísica, ciberseguridad, inteligencia artificial y ciencia de datos); y Salud y Biotecnología y Biomedicina. Se refuerza así, según ha explicado la consejera Díaz, “la apuesta digital y espacial de la Comunidad Autónoma, se contribuye a la lucha contra el reto climático, y se sigue apostando por un área clave como es la salud, tras la pandemia”. El resto de áreas serán objeto de próximas convocatorias.

Como novedad, entre los criterios a valorar en el proceso de selección se tendrá en cuenta haber obtenido proyectos del European Research Council (ERC) y el premio Aragón Investiga a Jóvenes Investigadores, que concede anualmente el Gobierno de Aragón.