El PAR busca cerrar heridas con un congreso extraordinario en enero

El Partido Aragonés ha convocado esta tarde un congreso extraordinario para el mes de enero tras la sentencia del juzgado de primera instancia número 18 de Zaragoza que anulaba el cónclave de octubre de 2021 en el que se eligió a Arturo Aliaga como presidente, con el objetivo de poner fin a la crisis interna.

Según ha considerado el también vicepresidente del Gobierno de Aragón, este Congreso va a ser “participativo y abierto” como “muestra de que somos demócratas” y podrán formar parte de él todos los militantes censados a fecha 2 de septiembre.

“Yo invito a todas las personas de este partido a participar, sean críticos o no. Vamos a construir el proyecto que llevaremos a las elecciones de mayo de 2023. Yo nunca cierro la puerta al que quiera estar con nosotros. Se acabó de mentir porque pucherazos aquí no ha habido y el juez no anuló a los 311 militantes afiliados”, ha afirmado.

Además, en cuanto a la posible reconciliación entre las candidaturas que se presentaron al anterior Congreso, el presidente del PAR ha incidido en que “no se han cerrado las puertas”, aunque ha cuestionado la pretensión de quienes pretenden expulsarlo del partido.

En este sentido, el presidente del Partido Aragonés, que ha precisado que esta sentencia se debe a “deficiencias formales y errores administrativos” en la celebración del anterior Congreso, ha defendido que desde el PAR “nunca se ha tenido la intención de vulnerar ningún derecho”.

Por este motivo y en base a la convocatoria del Congreso Extraordinario, Aliaga ha asegurado que se van a realizar “unos estatutos reformados y una ponencia política digital y de futuro” que construirá el Comité Organizador que se formará en las próximas fechas.

Aliaga, que ha reconocido querer “acabar con esto y que dejen de judicializar la vida interna del partido”, ha destacado en "estos tristes días el apoyo unánime" de su partido y militantes, a pesar de que "otros andan diciendo barbaridades y pidiendo que el partido aragonés salga del Gobierno".

"Esta Ejecutiva no va a consentir que nadie ponga en duda el papel del PAR y la voluntad de seguir contribuyendo en los Presupuestos y la reforma fiscal dentro de este gran proyecto de Gobierno del que formamos parte", ha valorado.

Asimismo, Arturo Aliaga, que ha explicado que la fecha del Congreso se fijará en la próxima reunión de la Ejecutiva en funciones, ha lamentado “la injerencia que están haciendo otros partidos”, porque, tal y como ha recordado, él “nunca” se ha manifestado respecto a las cuestiones internas de otros.