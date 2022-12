Lambán dice que no le hicieron rectificar: "Un presidente de Aragón no debe estar a las órdenes de Moncloa y Ferraz"

Ni Ferraz ni Moncloa le obligaron a rectificar. Es lo que ha manifestado Javier Lambán, presidente de Aragón, este viernes, quien asegura que decidió por su cuenta reconocer públicamente que sus declaraciones sobre que a España "le hubiera ido mejor" con Javier Fernández fueron "inoportunas y desafortunadas".

Lambán ha negado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, le obligara a hacerlo. "Sí hablamos, vista la repercusión de la noticias. Le expliqué lo que había querido decir y lo que podría haber dado a entender que decía. Al día siguiente, a las 8.30, le llamé para decirle que sobre las 10.30 iba a salir a precisar mis palabras.

Si no le han llamado al orden es porque, según ha dicho, "los compañeros de Moncloa y Ferra saben lo que pienso y cómo ejerzo mi responsabilidad. "Nunca llevaría la contraria a mi propia conciencia poniéndome a las órdenes de Ferraz ni de Moncloa. Soy el presidente de Aragón y un presidente de Aragón no debe estar a las órdenes de Moncloa ni Ferraz", ha recalcado.

"Fui sincero contando a los aragoneses sobre cómo veo España, y he hecho un gesto de sinceridad diciendo a los aragoneses que una palabras que pronuncié se han podido malinterpretar"

Lambán ha considerado que tiene la obligación de "decir a los aragoneses lo que piensa" y ha enfatizado que antepone "la defensa del interés de Aragón" frente a cualquier otra consideración. "Fui sincero contando a los aragoneses sobre cómo veo España, y he hecho un gesto de sinceridad diciendo a los aragoneses que una palabras que pronuncié se han podido malinterpretar", ha reconocido. Sí ha negado "rotundamente" que lo haya hecho por orden de Ferraz "ni de nadie". "Esta decisión la adopté consultando a mi círculo de colaboradores más cercano", ha explicado

Gabriel Rufián, de ERC, le ha acusado de enfrentarse a Pedro Sánchez como estrategia electoral. "De Rufián no opinaré porque me parece un personaje en el que no merece la pena detenerse ni un minuto", ha señalado. Sí ha querido dejar claro que "en absoluto se opone como estrategia electoral a nadie". "A Pedro Sánchez le trato como presidente del Gobierno, y este trato en general está dando buenos resultados para Aragón, y como secretario general del partido", ha zanjado.

También se ha referido a Lambán Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que le criticó por decir una cosa y votar la contrario. "Lo que tendría que hacer Feijóo, en vez de descartar las responsabilidades de la impotencia del PP en los demás, invitándonos en el PSOE a la rebelión que hace él o sus lacayos azcones y compañía, es dotarse de un buen proyecto, ir a las Cortes Generales y presentar una moción de censura", ha conminado.