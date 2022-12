Los críticos del PAR exigen la expulsión de Aliaga por haber hecho "trampas"

El sector crítico del PAR, liderado por Elena Allué y Xavier de Pedro, lo tiene claro: "El señor Arturo Aliaga debe ser expulsado de manera fulminante". Lo exigen tras la sentencia emitida este miércoles que declara nulo el congreso celebrado en octubre de 2021 por registrarse "irregularidades" en la afiliación en bloque de 311 personas justo antes de la cita. De Pedro, expresidente de la CHE, ha recalcado que la conducta de Aliaga constituye "una infracción muy grave de los estatutos del PAR", puesto que el fallo judicial, aunque todavía no es firme, declara que "se vulneró el derecho fundamental a la asociación de los militantes" a consecuencia de la celebración del citado congreso.

En este escenario, Allué, que encabezaba la lista alternativa presentada en el congreso anulado, ha exigido su expulsión de oficio del partido por hacer "trampas" y, además, ha considerado que no está legitimado para ser vicepresidente del Gobierno de Aragón en nombre del PAR. "El señor Lambán tiene la responsabilidad de cesarlo porque es indigno para Aragón", ha sentenciado.

"Es el episodio más bochorno de la historia del partido y no puede quedar impugne", ha recalcado tras explicar que en Huesca y Teruel, tendrán que ser ellos mismos los que "reflexionen" sobre las personas a las que tienen que pedir su dimisión o expulsión. La que fuera candidata a presidir el partido aragonés ha reclamado a Aliaga que sea "generoso" en lugar de "atarse a la pata de un sillón" para perpetuarse en la vicepresidencia de la DGA. "Ha estado un año de presidente y no entendemos para qué. No ha recorrido el territorio ni ha visitado a nuestros alcaldes y concejales", ha lamentado. Asimismo, ha criticado que Aliaga no se caracteriza por "defender el aragonesismo ni los valores del partido", puesto que en muchas ocasiones "ha votado en contra de los principios del PAR, desde el tema impositivo, financiación autonómica, concertada y pacto del agua".

Incluso ha llegado a comparar la situación con cuando un deportista se dopa o pillán a un niño copiando en un examen. En ambos casos, "el tramposo no puede volver a presentarse", y ha ido más allá al asegurar que el PAR está "lleno de okupas" tras un congreso que se ha venido a llamar de "pucherazo". Ha lamentado, además, que el actual presidente de Aragón sea la única persona que ha salido en defensa de Aliaga. "Ni siquiera los oficialistas lo han hecho", ha apuntado.

Allué ha recordado que la sentencia supone "un antes y un después" para muchos oficialistas, puesto que no sabían de las "tropelías" que se estaban cometiendo y ha puntualizado que si lo hubieran sabido, "no lo hubieran permitido". Por ello, hizo un llamamiento a la "unidad" y la "reconciliación" del resto de la militancia con el objetivo de reconstruir el partido, ya sin Aliaga en él, de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Los tiempos

Tras la emisión del fallo, De Pedro ha recordado que hay 20 días para que se pueda recurrir. Y, aunque Aliaga este miércoles avanzó que no iba a hacerlo, "igual mañana dice que sí". En ese caso, el que fuera presidente de la CHE ha explicado que pediría su ejecución provisional para evitar no dilatar más los tiempos, marcados por las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Pasados esos 20 días, si no se ha hecho previamente, ha explicado que pueden pedir la convocatoria de la Ejecutiva del partido previa al congreso, "aunque el señor Aliaga no lo haga".

Su objetivo es que el congreso se celebre "cuanto antes" y para ello la Ejecutiva, ha explicado De Pedro, deberá aprobar un nuevo reglamento, puesto que "Zaragoza quedaba infrarrepresentada" y en el censo no se podrán incluir los 311 militantes irregulares. Allué ha explicado que aunque se "ha perdido un año", todavía están a tiempo de "reconstruir el partido" y presentar a las elecciones una opción "tan válida como la de cualquier partido". No quiso detallar si aspiraría a liderar el PAR ni, si en el caso de que fuera elegida presidenta, mantendría el apoyo al cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA). Aunque no ha desaprovechado la ocasión para lanzar una pulla a Aliaga: "Si hubiera sido presidenta del PAR, hubiera preguntado a su militancia la conveniencia de seguir o no y haría escuchado a todos sus militantes".

Tampoco ha aclarado si llegado el momento apoyaría un Gobierno con Vox: "El PAR siempre ha defendido que era un partido de centro moderado, que no creía en los extremos y es lo que vamos a seguir defendiendo. El ADN del partido aragonés es ese".