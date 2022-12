Cruce de reproches en las Cortes entre el PP y Aliaga por la crisis interna del PAR

"¿Cuáles son las políticas que va a aplicar el Gobierno de Aragón para impulsar y desarrollar las energías renovables en nuestra comunidad autónoma?" Este era el título de la interpelación del diputado del PP, Juan Carlos Gracia Suso, que ha derivado este viernes en las Cortes de Aragón en un rifirrafe por la crisis interna en el PAR.

El conservador ha acusado al vicepresidente de la DGA, Arturo Aliaga, de estar "más preocupado por los problemas internos de su partido que de dedicarse a sus responsabilidades en el Gobierno de Aragón". El presidente del PAR le ha replicado que ve "mucho futuro para las renovables", pero un "mal futuro" para el PP "con las políticas de agresión en lo político y en lo personal".

Gracia Suso ha considerado "muy grave" que se haya declarado la nulidad del congreso del PAR por sentencia judicial porque se "considera que se ha adulterado el proceso democrático para garantizar su reelección". "Javier Lambán le apoyó avalando que haya hecho trampas en un proceso democrático para asegurarse su reelección", le ha reprochado. Para el diputado del PP, "es importante porque no solo se está aferrando a la presidencia de su partido sino también el Gobierno de Aragón". "Y eso no lo dice el PP. Lo dice una sentencia que además ustedes no van a recurrir porque reconocen que no han respetado dicho proceso democrático".

Ni el PSOE se ha salvado de sus críticos. "Entiendo que sus señorías del PSOE apoyen estas situaciones porque ustedes tampoco es que sean un ejemplo de respeto a la democracia y a la Justicia", ha manifestado, despertando las críticas de la bancada socialista.

Hasta dos veces ha llamado la atención el presidente de las Cortes, Javier Sada, al parlamentario del PP por desviarse del asunto de la interpelación. Y el popular ha ido combinando las renovables y la política, casi a partes iguales.

"Nunca es más cierto eso de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que tan solo se transforma", ha declamado Aliaga al subir a la tribuna. "A algunas cosas las contestaré a su debido tiempo", ha anunciado. Y así lo ha hecho. De inicio, ha asegurado que a las seis de la madrugada ha recibido un correo en el que se habla de un proyecto de hidrógeno para Aragón. "No sé qué hacia usted a esa hora. ¿Con qué soñaba? Con los angelitos no, con demonios", ha ironizado. También ha señalado que energía no le va a faltar "ante ataques que no entiendo". "Entrar en la vida interna de un partido así. Madre mía...", ha deslizado.

Gracia Suso ha insistido en que "un político debe respetar todo proceso democrático dentro de las Cortes y fuera". "Y usted lo ha hecho. Y los aragoneses quieren políticos honestos que respeten los procesos democráticos", ha recriminado. También ha cuestionado su trabajo al frente de la consejería de Industria; "Los aragoneses están cansados de sus anuncios mientras en otras comunidades hay realidades".

Aliaga ha anunciado que el segundo proyecto del Perte del hidrógeno verde se desarrollará en Aragón y que en los próximos cuatro años se invertirán 600 millones en adaptar la red de transporte de energía en Aragón. "Hace una apuesta difícil porque no va a ser consejero en la próxima legislatura. Con el camino que están emprendiendo de agresiones e insulto, les aseguro que los ciudadanos aragoneses no les van a votar", ha replicado a Gracia Suso. También se ha referido a su honorabilidad. "Desde 1987, he firmado miles de documentos contables con gobiernos de ustedes, con Santiago Lanzuela y Luisa Fernanda Rudi. Y nunca me espera una bajeza de este calibre de personas con las que he colaborado para construir un Argón más fuerte, más serio", ha zanjado.