Aliaga: "Hacen daño al partido. Nunca he ido por la vida dando pucherazos"

Los críticos quieren echarle del PAR y que dimita como vicepresidente. ¿Lo hará?

Nunca. No están legitimados para pedirlo. Soy el presidente elegido legal y democráticamente.

Xavier de Pedro y Elena Allué le acusan de hacer trampas. Igual que Jorge Azcón.

Cuando el uno hace el alto y el otro el bajo, tocan la misma canción. La música me suena. Me parece que aquí está la operación dirigida. Van por ahí ofreciendo platos de lentejas invitando a comer a alcaldes del PAR; yo lo sé, porque luego me lo cuentan.

¿Está el PAR lleno de okupas?

Es una palabra muy gruesa. Yo he ganado mis puestos con votos de los aragoneses. Allué, con ninguno.

¿Hubo pucherazo en el Congreso del PAR?

De Pedro fue elegido compromisario y renunció para interponer un recurso. En la comisión organizadora había críticos y a los 311 militantes cuestionados les correspondían 16 compromisarios y yo gané por 22. ¿O sabían a quién iban a votar? El juez habla de "irregularidades formales".

Dicen que el censo fue "irregular" porque pagaron afiliaciones en bloque.

Si uno quiere regalar la cuota para ser de un partido no es ilegal. No es lo usual, pero ni es ilegal ni lo invalida.

¿Descarta por completo recurrir la sentencia?

Dije que no hay intención inicial, pero la decisión es de la Ejecutiva y no está en el orden del día.

¿Ha cambiado algo desde el miércoles?

Yo di la cara al salir el fallo. Lo que tenemos que dilucidar es cómo cumplimos lo que dice el juez, y hay que dejar libertad para que opine la gente.

Los críticos focalizan la sentencia en usted.

Pero, ¿qué delito he cometido yo? No estaba en la comisión organizadora, y todo funcionó hasta que un francotirador desde fuera lo impugnó habiendo sido elegido compromisario. Hay una obsesión enfermiza hacia Arturo Aliaga, no sé si teledirigida, comandada, que empieza en los momentos más delicados de mi estado de salud.

De haber ganado Allué, ¿se hubiera llevado al juez el congreso?

Nunca he creído que Allué tuviera entidad suficiente para presidir el PAR.

¿Cuándo convocará la Ejecutiva para el congreso?

Cuando la sentencia sea firme, en enero. Hay que hacerlo rápidamente porque esto va a quebrar la imagen del PAR.

¿Ve posible la reconciliación?

Los críticos tienen las puertas abiertas; no quiero que se vayan del PAR, pero que acaten la filosofía del partido. Están haciendo daño al partido.

¿Ellos quieren echarle y ofrecen reconciliación al resto?

¿Pero ellos quiénes son? Solo les queda ese arma de atacar el honor de Aliaga. Nunca he ido por la vida dando pucherazos.

Le acusan de no respetar el ideario del PAR.

Allué formaba parte de la Ejecutiva que aprobó por unanimidad el acuerdo con el PSOE. Hemos modificado Sucesiones, hay más centros concertados, desatascamos la nieve...

Están diseñando las listas electorales. ¿Se pueden usar como arma en el próximo congreso?

Las listas se aprueban por una Ejecutiva. En las listas electorales hay que poner al que tiene votos y al que trabaja por el PAR. No al que quiere destruirlo.

¿Qué siente al escuchar los halagos de Lambán?

Entre Lambán y yo, hay una relación especial. Le aseguro que los tres o cuatro primeros meses del cuatripartito fueron un infierno para mi familia y mis amigos.

¿Si pierde el congreso dejará la política?

Me lo pensaré. Pero no está en mis cálculos perderlo.

¿Seguirá como vicepresidente toda la legislatura?

Eso es Ley. La facultad de cesarme la tiene el presidente.

Usted podría dimitir...

¿Por qué? Me van a hacer dimitir los tres críticos. Igual tengo mil wasap de apoyo.