Repollés reconoce un auge "muy importante" de las urgencias en el último mes tras aumentar un 16% en todo el año

El incremento de atenciones en las urgencias de los hospitales de Aragón preocupa a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha reconocido en las Cortes de Aragón ante las preguntas de la diputada del PP, Ana Marín, un auge "muy importante" durante el último mes que no se producía desde antes de marzo de 2020, en las jornadas previas a que el Gobierno de España decretara el estado de alarma. Lo ha atribuido, precisamente, a que tras los tres años de pandemia, y con todas las medidas de contención eliminadas, la gripe se ha adelantado y el virus respiratorio sincitial ha tenido un gran impacto en los niños. Y a todo ello se suma la covid. "En estos momentos están coexistiendo tres virus", ha enfatizado.

En el conjunto del año ha asegurado que las atenciones en urgencias han crecido un 16% en comparación a 2021. Pero ha apuntado que esta cifra se quedaría limitada a un 3% si se comparara con 2019, es decir, antes de la pandemia. Un incremento que, según ha apostillado, iría en la senda habitual. Muchos de los pacientes que finalmente acaban en este servicio son personas con patologías previas que se han complicado. "Para ello está en marcha el plan del crónico complejo", ha recordado. En él participan unas 6.000 personas, más del medio rural que del urbano. También contribuye al aumento de las urgencias el volumen de pacientes que acuden con patologías no graves y que, por lo tanto, "podrían ser atendidos en Atención Primaria".

La consejera ha reiterado que el incremento tan exponencial registrado en las últimas semanas no se podía prever, en el que las bronquiolitis en menores por el virus sincitial han tenido un gran peso. No ha opinado lo mismo Marín que le ha recordado que ya el año pasado, tras una situación similar, se comprometió a ampliar en tres las camas de uci pediátricas. "Usted no abrió ninguna cama en 2021. En 2022 se ha vuelto a repetir, lo cual es previsible, y entonces se ha vuelto a colapsar la uci pediátrica, derivando niños a Cataluña, Pamplona y Castellón", ha recriminado la popular poniendo el acento en el bebé de Alcañiz fue trasladado a Castellón.