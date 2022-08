Más de 157.500 alumnos inician el día 8 el curso en Aragón con las medidas covid en mínimos

Un total de 157.504 alumnos volverán a clase el próximo 8 de septiembre y lo harán con las medidas covid en mínimos después de tres cursos fuertemente marcados por la pandemia. "Va a ser un curso de llegada a la normalidad", ha confirmado Felipe Faci, consejero de Educación, quien ha detallado que aunque no habrá restricciones en el acceso a la docencia ni en el uso de las instalaciones, sí que se mantendrá cierta coordinación con el Departamento de Sanidad por si el desarrollo de la pandemia hicieran necesarias nuevas medidas.

De este modo, los equipos covid se reducirán, pero no desaparecerán; las embarazadas podrán seguir teletrabajando y los centros educativos ya cuentan con más de 50.000 mascarillas FFP2 para el personal vulnerable. Por el contrario, sí que pasarán a la historia los grupos estables de convivencia y las ratios reducidas. "No puede ser que socialmente tengamos una percepción de los contagios y no trasladaremos esa tranquilidad a los centros educativos, que han demostrado ser los más seguros", ha insistido el consejero. En este sentido, ha recalcado que una de las máximas para vigilar la pandemia es la capacidad de incrementar la contratación de profesores en el caso de que se produzcan bajas por contagios. "El año pasado se llegaron a contratar cerca de 3.000 docentes", ha ejemplificado.

Con este escenario, el Departamento de Educación mantendrá el programa de atención socioemocional, que se incorporará de manera transversal en los currículos de la nueva ley educativa (Lomloe), que entrará en vigor en septiembre en los cursos impares. En este sentido, el consejero ha detallado que se ha adaptado a la singularidad de Aragón, alcanza un "equilibrio" entre las enseñanzas steam y las artísticas y da al alumnado un "protagonismo esencial". Un alumnado que se reduce ligeramente en comparación con el curso anterior, al haber 334 niños menos matriculados en 1º de infantil como producto del descenso de la natalidad. No obstante, se trata de un descenso inferior al registrado un año antes.

Para el próximo, la Consejería que dirige Felipe Faci mantendrá abiertas 52 escuelas con entre 3 y 6 alumnos en el medio rural. Son cuatro más que el curso anterior y dos de ellas (Plan y Púles de Sarsa) contarán con solo dos alumnos. Esta decisión, ha indicado Faci, se ha tomado porque los escolares que continúan están en los últimos cursos de primaria, por lo que se consideró más adecuado mantener abiertas las aulas que cambiarlos de centro para uno o dos años. También se tiene la esperanza de que "el curso siguiente se puedan incorporar más alumnos". Además, se volverán a abrir las escuelas de Botorrita y El Frago.

Comienzo de las obras del Ana María Navales

Tras años de retrasos, finalmente el Departamento de Educación inaugurará este curso nuevas infraestructuras, además de comenzar otras de igual importancia, entre ellas, las obras del colegio Ana María Navales de Arcosur, que empezarán en septiembre después de que se haya tenido que volver a licitar por 1,4 millones adicionales por quedarse desierta la convocatoria. La previsión es que en otoño de 2023 se pueda hacer una ocupación parcial. Mientras tanto, se han instalado cinco aulas prefabricadas más que se añaden a las cuatro que ya estaban funcionando.

Además, la secretaria general técnica, María Muñoz, ha explicado que desde el primer día de clase, el alumnado de primaria del Parque Venecia y Valdespartera III y el de infantil del Val de Atalaya y María Zambrano ocupará las nuevas instalaciones tras una inversión de 14 millones de euros. De este modo, se eliminarán buena parte de los barracones que existen en la Comunidad, aunque todavía quedarán cuatro en el María Zambrano para los alumnos de primaria, que esperan el nuevo aulario, cuyo proyecto se redactará en estas semanas. A lo largo del curso escolar también se terminará los edificios de secundaria de Rosales de Canal y el del San Jorge y el colegio Ricardo Mur.