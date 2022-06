La subida del precio de los materiales encarece 1,4 millones el colegio Ana María Navales

El colegio Ana María Navales, el segundo del zaragozano barrio de Arcosur, costará 1,4 millones más de lo previsto debido al encarecimiento de los materiales de los últimos meses. El Departamento de Educación sacó a licitación esta obra por un total de 8,3 millones, pero la oferta quedó desierta. Este miércoles, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a aumentar hasta los 9,7 millones la cuantía destinada a este centro educativo con el objetivo de que finalmente alguna empresa esté interesada en llevarlo a cabo.

El nuevo centro educativo permitirá poner en marcha 9 unidades de infantil y 9 de primaria y el plazo de ejecución será de 18 meses, aunque en un año, apuntaron desde la DGA, se podrá realizar una ocupación parcial para hacer uso de la etapa de infantil y del comedor. Además de estas aulas, se plantean espacios específicos para psicomotricidad, música, plástica e informática, así como tres aulas para pequeños grupos, salas de profesores y administración, biblioteca y gimnasio en una superficie construida de más de 5.000 metros cuadrados.

Las familias de este centro han vivido unos meses complicados después de que la instalación de los barracones donde tenían que dar clase los menores no estuviera lista para el inicio de curso. De hecho, no fue hasta finales de marzo cuando finalmente pudieron estrenarlos. En un intento que este problema no se repita, el Departamento de Educación, según respondió al grupo parlamentario de IU, ya había iniciado a finales de abril los trámites para la contratación de más aulas prefabricadas. En concreto se prevé instalar cinco barracones de 58,56 metros cuadrados cada uno, dos despachos y cuatro aseos (tres para los menores y uno para docentes).

Actualmente, la consejería que dirige Felipe Faci tiene en marcha ocho proyectos que elevan la inversión hasta los 35 millones. Entre ellos, destaca el aulario del Val de Atalaya de María de Huerva y el nuevo colegio Ricardo Mur de Casetas.

Otros acuerdos

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la creación de cuatro escuelas de educación infantil en Cabañas de Ebro, Pradilla de Ebro, Fuentesclaras y La Puebla de Valverde. Asimismo, dio el visto bueno a una nueva modalidad de convenio con las librerías para la adhesión al sistema de ayudas para la adquisición de material curricular.

Por último, se acordó que el alumnado del Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica en Formación Profesional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) pueda hacer prácticas en centros educativos de Aragón.