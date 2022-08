El consejero Faci avisa de la difícil solución del transporte del Pirámide de Huesca: "No hay 15 autobuses disponibles"

"No es un problema de costes económicos sino de disponibilidad de autobuses". Así ha justificado el consejero de Educación, Felipe Faci, que haya quedado desierto el concurso para contratar 15 autobuses diarios que puedan prestar el servicio de transporte escolar de los 750 alumnos de Secundaria y FP que acuden al centro Pirámide de Huesca, ubicado a 5 km del caso urbano. Salió a licitación por un importe de 876.000 euros para los dos próximos cursos (con posibilidad de prorrogarlo dos más) pero no se presentó ninguna oferta y ahora el departamento sigue buscando alternativas a dos semanas de la vuelta a las aulas.

En la rueda de prensa convocada este jueves para dar los detalles del inicio de curso en Aragón, el consejero ha remarcado que el departamento ha cumplido el compromiso que adquirió con las familias de los alumnos -tras las numerosas acciones de protesta llevadas a cabo en el último año y medio por el recorte a la mitad del número de autobuses- a volver a sacar a concurso el servicio con más presupuesto y esta vez por lotes para facilitar que se pudieran presentar empresas de menor tamaño.

Sin embargo, el pasado 17 de septiembre, la mesa de contratación comprobó que no se había recibido ninguna oferta. "Es difícil adjudicar un servicio cuando no hay autobuses o cuando nadie quiere ponerlos para hacer esa ruta. No es una cuestión de costes sino de disponibilidad de vehículos", ha subrayado.

Como solución a largo plazo, ha recordado Faci, ya se ha planteado para este curso un cambio de adscripción del colegio público Alcoraz para que pudieran solicitar la matrícula en el IES Ramón y Cajal. Con esta medida, "en un plazo de cuatro años no serían necesarios tantos autobuses para el transporte del Pirámide", ha asegurado. Además, han ofrecido a las familias contratar más personal para atender a sus hijos durante las esperas de 40 minutos que tienen que soportar a la entrada y salida del centro por esa falta de autobuses.

Con todo, ha recalcado que las familias prefieren que agoten la vía de la contratación "y vamos a hacerlo". Por ello, se están volviendo a revisar los cuatro lotes en los que se dividió el contrato para ver si alguna empresa podría estar interesada. "Lo importante es que no hemos dejado de estar trabajando para resolver este problema. Agradezco que las familias y el centro entienden que no es fácil la solución, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para resolverlo", ha manifestado el consejero.