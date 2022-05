Silvia de Pé: "Era la gamberra del colegio"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Siempre fui o muy feliz o muy desgraciada. Nunca hubo un término medio para mí.

¿Qué le hizo reír por primera vez?

Con Pipi Calzaslargas me reí a gusto. Me sentí muy identificada. Y, además, tenía la cara llena de pecas como yo. También recuerdo cómo mi padre nos sacaba caramelos de detrás de las orejas a mí y a mis hermanas, con eso me desternillaba.

¿Qué le hizo llorar?

La película ‘Tobi’, de Mercero.

¿Qué era en el patio del colegio?

Sin duda, la gamberra.

¿Se sentía rara, especial, diferente?

Sí. Además de ser la más pequeñita y bajita de mi clase (creí que nunca crecería), fui la mascota del colegio. El punto de la ‘i’ de la palabra ‘colegio’. Eso te marca.

¿Recibió algún castigo que le dejara huella?

Muchos. Un día sin otro era castigada en la columna del recreo sin poder jugar por motivos diversos y no siempre justificados.

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Jugar con mi pandilla de la calle.

¿Tenía algún complejo que le amargara?

Mi estatura, mis pechos pequeños y mi gran nariz (esto último, más mayor ya).

¿Cuál fue la calle de su infancia?

La calle Arias de Zaragoza.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gustaba de Zaragoza?

Lo que más, la cercanía de los lugares que me gustaban y las casas de mis amigos. Siempre eché de menos tener pueblo.

¿Cuál es el episodio de su infancia o adolescencia que con más frecuencia vuelve a su memoria?

Las pruebas para la escuela de teatro.

¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?

Creo que no. Monté en bici, veraneaba en el mar…, creo que no.

¿Tenía mucha conciencia política?

Nada. Excepto cosas que nos decía mi padre como: "Estudiad e intentad ser libres y vuestras propias jefas".

¿Qué imagen tenía de Felipe González?

Un héroe. Un gran hombre. El futuro. Jajajaja, vaya tela…

¿Era religiosa?

No. Pero cuando tenía miedo por la noche, rezaba.

¿De qué modo le hizo sufrir el sentido del pecado, la sensación de mala conciencia?

Tenía conflicto con el sexo, con la masturbación.

¿Qué obsesión o fobia forjó claramente en esos años?

Muchos miedos. A estar sola. A la oscuridad. A los insectos. Y muchos más.

¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del ‘qué dirán’?

Mucho. Yo era un poco ‘chicazo’. Yo no era una niña ni una adolescente muy ‘femenina’ y me obligué a serlo. Después, cuando el teatro llegó a mi vida, dejé de hacerlo y comencé a respetarme.

¿Cuál fue su primer contacto con la muerte? ¿Pensaba a menudo en ella? ¿Le angustiaba o le provocaba algún tipo de tormento?

Murió mi abuela Catalina, alguien lo dijo mientras colgaba el teléfono, yo tenía 5 o 6 años. Se produjo una especie de silencio ruidoso extraño en casa. Y comprendí que no volvería a ver a mi abuela. Pensaba mucho en la muerte. Tenía pesadillas recurrentes con el fin del mundo, me despertaba con ataques de ansiedad. La guerra del Golfo Pérsico acrecentó mis miedos mucho.

¿Cómo ganó su primer dinero?

Trabajando en la tienda de ropa donde curraba mi hermana, tenía 17 años.

¿Hizo alguna locura o disparate que le guste recordar?

Con mi primo y su pandilla en el Actur -pasaba allí parte del verano-, una noche construimos una caja de plastilina gris y un contador con números en rojo y lo pusimos en un ascensor de un edificio… ¡Qué susto se debieron de dar! Ahora lo pienso y... ¡madre mía!

¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?

Mary Stuart Masterson. Quería ser ella en ‘Una maravilla con clase’.

¿Y la primera persona que, en la vida real, le provocó una emoción inolvidable?

Yo tenía 13 años y me enamoré de un chico de 16 que, por supuesto, ni me miraba. Lo pasé fatal. Creía que me moría.

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

Una que me cantaba mi yaya Pilar para hacer ejercicio y mantenerme ocupada, también contaba las volteretas que era capaz de dar. La canción era algo como «la gimnasia, niños, es muy conveniente…».

¿Qué libros o películas le deslumbraron?

Libro: ‘La historia interminable’. Películas, muchas: ‘E. T.’ , ‘Top Secret’, ‘Los Goonies’, ‘Dirty dancing’, ‘La chica de rosa’, ‘Una maravilla con clase’, ‘El jovencito Einstein’…

¿Había alguna persona que conociera - que no fuera de su familia- a la que admirara de un modo especial?

A la señorita Gloria, de la EGB. Era tan buena...

¿Quiénes fueron sus grandes amigos o amigas? ¿Cuál es el recuerdo más poderoso que le ha quedado de ellos?

La pandilla de la calle. Era divertidísimo, un grupo grande de chicos y chicas. Era mi pandilla, pertenecía a un lugar. Íbamos al parque, a los recreativos y, los fines de semana, salíamos al centro. Fue una época increíble.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es lo que caló en usted con más fuerza?

No mentir.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

A los 17años, cuando descubrí la escuela de teatro.

¿Por qué estudió teatro?

Era lo que más me motivó desde el colegio y desde la optativa del instituto.

¿Hay algún defecto o debilidad que detectara en su infancia y que aún no haya logrado superar?

Las pelis de miedo me encantan, pero siguen haciéndome no dormir.

¿Cuál fue su gran alegría? ¿Y la gran tristeza?

Alegría enorme el día que me cogieron en la escuela de teatro. Tristeza enorme cuando, en séptimo de EGB, me enteré de que el chico que me gustaba iba detrás de una de la otra clase.

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a qué día volvería?

Un día de quinto o sexto de EGB, y le daría las gracias a Vicente por su preciosa carta de amor, en lugar de tirarla a la papelera delante de él, que es lo que hice.