Nace 'Buñueliana', revista sobre el cineasta aragonés, el arte y las vanguardias

Acaba de aparecer el primer número de ‘Buñueliana. Revista de cine, arte y vanguardias’, “un nuevo proyecto del Centro Buñuel de Calanda en colaboración con Prensas de la Universidad de Zaragoza (PUZ) que siempre fue prioritario para mí desde que asumí la dirección del Centro Buñuel de Calanda (CBC). Tiene 156 páginas, sale en papel ahora, y digital dentro de unas semanas”, dice Jordi Xifra, director del CBC y estudioso del cineasta aragonés. Hace poco volvía a montar las 'Conversaciones' de Max Aub y acaba de editar en Cátedra la obra literaria del cineasta.

“La idea inicial era crear una revista dedicada exclusivamente a la obra de Luis Buñuel, como ocurre especialmente en literatura, donde existen revistas anuales sobre un único autor. Pero esta es una visión un poco estrecha, dado que la investigación universitaria sobre Buñuel no es copiosa ni mucho menos. Por eso hemos puesto en el foco en un terreno en el que se desarrolló no solo Buñuel. Ahora bien, sí queremos que ‘Buñueliana’ sea el referente de las investigaciones académicas sobre Buñuel. Que cualquier investigador cuando quiera publicar un estudio sobre Buñuel, piense primero en ‘Buñueliana’”.

La revista, de partida, publicará artículos académicos, de profesores o investigadores universitarios sobre el cine de vanguardia o las relaciones de cine con las artes vanguardistas, y está “concebida para investigadores en historia del cine y del arte vanguardista en general”.

En la muestra de las PUZ en la sala África Ibarra del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza ya puede verse el primer número. El espíritu de la revista está vinculado a la Colección Luis Buñuel. Cine y Vanguardias, que dirige el propio Xifra. Pedro Rújula indica: “Estamos muy contentos de esta colaboración. La colección está teniendo una gran acogida y Jordi Xifra se ha implicado con gran profesionalidad y gran entusiasmo”.

“Espero que la presencia del universo buñuelesco sea notoria. En este primer número es el protagonista total. Nuestra idea es que la sección monográfica de la revista esté dedicada a Buñuel cada dos números”, insiste Jordi Xifra. El primer número contiene un monográfico dedicado a las relaciones de la obra de Buñuel con otros cineastas, literatos o pintores como el escritor italiano Dino Buzzati y el artista inglés John Martin, en un texto del gran especialista Agustín Sánchez Vidal centrado en 'El Ángel exterminador'; también se aborda el vínculo con los cineastas David Lynch, Frank Capra y Federico García Lorca, del que Buñuel dijo que “la obra de arte era él”; aquí se escribe de ‘Viaje a la luna’, “el guión que nunca quiso ser una réplica de ‘Un chien andalou’” y Ángel Quintana anota: "Atracción y repulsión, miedo y frustración, pulsión de vida y terror ante la muerte. Todos estos elementos son el gran sustrato de 'Viaje a la luna', una obra esbozada que no se concretó nunca en vida del poeta".

Retrato del guionista, dramaturgo, novelista y contador de historias Jean-Claude Carrière, amigo y asiduo colaborador de Luis Buñuel. CBC/STUDIO HARCOURT PARIS

Se estudia su experiencia teatral, que se ajusta a las tendencias escénicas de principios del siglo XX, en un texto que firman Carolina Martínez y el propio Jordi Xifra. Se incluye, entre otras aportaciones, igualmente una entrevista inédita con Jean-Claude Carrière realizada poco antes de su fallecimiento por la profesora y escritora Amparo Martínez Herranz. Carriére escribió varios guiones con Buñuel y además fue el estrecho colaborador en la redacción de ‘Mi último suspiro’.

Él y la profesora zaragozana, que desarrolla un proyecto de investigación sobre los guiones del cineasta, hacen un repaso del cine de Buñuel y de la relación entre ellos. “A Buñuel no le gustaban de ninguna manera las discusiones estéticas. Claro que le gustaba Goya, pero hablaba muy poco de Goya. Yo sé perfectamente que tenía una proximidad y una familiaridad con la obra de Goya. Era sordo como él”. Carrière descubre estos detalles: “Buñuel no tenía nada que hacer cuando volvía a México. No sabía qué hacer. Era muy difícil para él escuchar la radio. Podía leer un poco pero al final de su vida tenía también problemas con los ojos. Y, bueno, la única cosa que podía hacer eran películas. Por ejemplo, para escribir ‘Mi último suspiro’ yo, a lo largo de veinte años, había escrito muchas notas, notitas, sobre su vida. Tenía un enorme volumen de papeles… (…) Cómo trabajábamos, es imposible de explicar”.

Entre las revelaciones, otro detalle de la maestría y el respeto que suscitaba Buñuel. “Lo controlaba todo perfectamente, el primer día de trabajo el equipo lo esperaba. ‘El maestro, el maestro’. Llegaba, sabía lo que iba a filmar, tomaba su guión, miraba con el visor e indicaba: ‘La cámara aquí’. Todo el mundo sabía que era la mejor posición de la cámara”.