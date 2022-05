Cristina de Inza: "Demos entidad, carácter y aristas a los personajes femeninos"

Vive en Madrid desde hace casi 20 años. ¿Cuándo y cómo decidió que tenía que cambiar de ciudad?

Fue muy tarde. Yo estaba muy a gusto aquí, en Zaragoza. Es mi ciudad, es cómoda, tiene una calidad de vida tremenda, y estuve en muchos grupos de teatro. A lo mejor se quedaba pequeña artísticamente porque hay menos posibilidades de trabajar como actriz, pero yo estaba aquí muy feliz.

¿Fue por trabajo?

No me fui allí a hacer los Madriles, sino por amor. Fui con 38 años y, aunque no tenía la energía de los 20, empecé mandando currículums a las agencias y poco a poco fui metiendo la nariz y trabajando. Aquello es una selva amazónica, pero siempre he estado muy activa. Antes estudié Turismo, soy maestra, camionera…

Perdón, ¿camionera?

Por el teatro. Cuando estudiaba en la Escuela de Teatro de Zaragoza también formaba parte del Nuevo Teatro de Aragón, dirigido por Francisco Ortega. Un día dijo: «¿Quién quiere sacarse el carnet de camión?». Contesté sin dudar y me lo saqué con 21 años.

En su ciudad tampoco es que estuviera desocupada...

Siempre estuve trabajando de actriz, pero a la vez daba clases en la Asociación Gitana o iba los veranos a trabajar en un hotel, de animación. Lo compaginaba de tal manera que podía hacer lo que quería, que era teatro. Pero ya en Madrid esas relaciones sociales no las tienes, con lo cual tuve que decantarme exclusivamente por lo artístico. Aposté por ello e hice de todo: publicidad, cortometrajes… y luego empezaron a salir cositas.

Lo consiguió a base de esfuerzo.

Además estuve con la obra de Teatro del Temple ‘Picasso adora la Maar’, donde interpretaba a un personaje maravilloso. Invité a verla a directores de castin y de ahí me llamaron para una primera serie, luego una segunda... aunque nunca sabes si el teléfono seguirá sonando o no. Estoy muy contenta, no me puedo quejar. Doy gracias a todos y a todo porque en estos años de pandemia he podido trabajar mucho, que no es lo habitual en nuestra profesión.

Vuelve al Teatro Principal de Zaragoza con ‘Muerte de un viajante’. ¿Cómo llegó a este proyecto junto a Imanol Arias?

Antes estuve representando con Juan Diego la obra ‘El coronel no tiene quien le escriba’, dirigida por Carlos Saura. Pero Juan se puso enfermo y no pudo continuar con la gira. Le sustituyó Imanol y continuamos las funciones. A raíz de aquel montaje Imanol dijo que quería hacer otra obra, ‘Muerte de un viajante’, y nos embarcamos en ella.

Carlos Saura también la dirigió en una de sus películas...

Fue en ‘El séptimo día’. Yo era muy joven y quería empaparme de cómo era un rodaje. Realmente no tenía que haber estado allí porque querían una especialista y yo dije: «Soy de todo y valgo para todo». Ya sabe cómo somos las mañas, y me presenté a la prueba. Me dio un papel y también me permitió improvisar. Hice de especialista y me quedé encantada de la vida.

¿Qué papel le queda por hacer?

Todos los que me ofrezcan, pero sobre todo papeles que sean mujeres interesantes, a las que les pasen cosas. Parece que a los 40 años ya no tenemos sexo, no ligamos, no podemos ser delincuentes, jefas de la mafia o de la policía. Cambiemos las profesiones, demos entidad, cuerpo, carácter y aristas a los personajes femeninos.

¿Dónde la veremos próximamente, en televisión o en cine?

De momento tenemos gira con esta función hasta mitad de 2023. Lo último que hice en televisión fue la serie ‘Dos vidas’.

Otra de su facetas es el tango. Pocas zaragozanas lo bailan como usted.

Estudié diez años con diferentes maestros. Todo surgió por una obra que hice con Nuria Herreros, Rosa Lasierra y Marissa Nolla, con la que nos fuimos a Argentina cuatro meses. Y ahí vimos el tango de cercanía. Ahora llevamos dos años de pandemia y estoy deseando volver a una milonga a Zaragoza.