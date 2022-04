Eloy Fernández Clemente: "Luchamos para que Aragón tuviera entidad"

¿Por qué nació ‘Andalán’ en Zaragoza?

Porque en Teruel no nos dejaban, no había manera de sacar adelante las ocho instancias que necesitábamos. Siempre había algo que nos faltaba a José Antonio Labordeta y a mí cuando presentábamos la solicitud. Cuando nos venimos a Zaragoza, Guillermo Fatás conocía al que era entonces gobernador civil de la ciudad, Rafael Orbe Cano, un hombre del Opus Dei que no vestía camisa azul. Y nos puso menos problemas.

Pues luego tardó poco en querer secuestrar la publicación.

Nos persiguieron de mil maneras. Tuvimos muchos problemas. Con el número 9 ya nos llamó el gobernador, porque a su vez le había telefoneado el ministro. Y le dijimos que en ese momento sería más escandaloso secuestrar ‘Andalán’ que dejar que siguiera su camino. Entonces teníamos solo 180 suscriptores. Cuando tocaba declarar en el juzgado íbamos como en Fuenteovejuna, todos, a veces hasta ocho personas, y los jueces se cabreaban. Pero es que los editoriales los compartíamos todos. La persecución fue feroz. A mí me encarcelaron por llevar a unos estudiantes a Huesca, pero en realidad no fue por eso, sino porque ocho días antes yo me había peleado con el jefe superior de Policía. Aunque es cierto que tanto los estudiantes como yo, como la gente de 'Andalán', estábamos en el mismo bando, el de los que querían democracia. Cuando llegó Trillo Figueroa como gobernador a Zaragoza, una de las cosas que dijo que iba a hacer primero era acabar con 'Andalán'.

Con el tiempo alcanzó una tirada importante, de 16.500 ejemplares. Y el premio de ahora reconoce su labor en la Transición.

Éramos un grupo de ilusos que puso en pie una publicación sin apenas medios para ello. Pero los lectores nos respaldaban. Cuando nos secuestraban un número ninguno de nuestros suscriptores pedía que le devolviéramos su dinero; al contrario, incluso aportaban más. Hubo una generación de aragoneses que dijo ‘basta’ y que quería democracia. Pero quizá entonces no éramos muy conscientes de lo que estábamos haciendo. Lo vimos después. Con la tristeza del cierre ya percibimos que habíamos sido una revista interesante.

Publicaron 467 números.

El último fue doble, y titulamos en portada 'Hasta aquí llegó la riada'. 'Andalán murió por asfixia económica. Debíamos nueve millones de las pesetas de entonces, Conseguimos vender todas las colecciones a las bibliotecas aragonesas, y subastamos obras de arte que nos donaron los artistas aragoneses. El administrador único fue Luis Alegre y el último redactor jefe Antonio Peiró.

La publicación denunció muchas barbaridades.

El premio entiendo que es a todo el colectivo de más de 100 personas que a lo largo de los años publicaron sus trabajos en sus páginas. Y por eso intentaré que en la entrega esté el mayor número posible de colaboradores: Jesús Delgado, Carlos Forcadell, Santiago Marraco... Lamentablemente, un alto número de los que hicimos 'Andalán', quizá un 30%, ya ha muerto. Entonces la Generación del Cambio éramos muy jóvenes y nos atrevíamos a casi todo. El único error gordo que cometimos fue mirar sin mucho entusiasmo la llegada de la General Motors. Sin ella hoy seríamos una sociedad rural. Pero hicimos muchas campañas reivindicativas, por ejemplo las que iniciamos contra los trasvases... Luchamos por que Aragón tuviera personalidad jurídica propia, entidad. Cuando teníamos 10 años de vida llegó el Estatuto de Autonomía y, aunque nos obligaron a ir por la senda lenta, como bueyes, ahora vemos que el Aragón de entonces no tiene nada que ver, afortunadamente, con el de hoy. Contamos con Gobierno autónomo, Cortes propias, Justicia... Nunca pedimos ser más que nadie pero tampoco menos. Y hoy, cuando la situación es muy dura, especialmente para los jóvenes, tenemos un Aragón capaz de enfrentarse a ella.

‘Andalán’ está digitalizado, su archivo fotográfico catalogado y hoy tiene vida virtual.

Llevamos 12 años publicando un ‘Andalán’ en internet. Fue una idea de Cuco Salanova a la que nos enganchamos enseguida, aunque nosotros, que estamos ya en los 80, ya no podemos hacer muchas cosas. Y dentro de muy poco tiempo, quizá un par de meses, vamos a ofrecer una exposición también virtual para mostrar a los jóvenes lo que fue la revista, con artículos, fotos, cómics...