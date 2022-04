Pilar Aznar: "Es primordial aumentar los recursos humanos y la financiación"

Con el nuevo modelo de Atención Primaria en ciernes, la doctora Pilar Aznar Tejero, directora de Atención Primaria del Sector II en Zaragoza, el más grande de Aragón, hace balance de los cambios más importantes que ha vivido esta especialidad, en la que lleva trabajando desde 1996, cuando obtuvo su plaza en el centro de salud Univérsitas. "Afortunadamente, y a pesar de esta pandemia que ha dejado al descubierto algunas peculiaridades del sistema, hemos cambiado a mejor", resume esta médica, al hablar de dos grandes cambios que han marcado la evolución de la Medicina de Familia en los últimos 15 años.

Por un lado, destaca la incorporación de profesionales de diferentes ramas –matronas, fisioterapeutas, trabajadores sociales...– que se han ido sumando progresivamente a los ambulatorios como equipos de apoyo. "Con ellos, la capacidad de actuación de la Primaria ha ido evolucionando, y a día de hoy somos muchos profesionales yendo todos a una, y eso es lo que hace que funcionemos", afirma.

El otro gran "pilar" en el que se apoya la transformación de la Primaria es la telemedicina, que permite "agilizar procesos", como sería obtener el diagnóstico de un melanoma en solo tres días. "Evidentemente no todo se puede hacer con una llamada, pero para temas burocráticos rentabiliza mucho el tiempo, y no hay que tenerle miedo. No vamos a dejar de ver pacientes, ni nunca lo hemos hecho", dice en relación a los momentos más duros de la pandemia.

De esta "ambiciosa" reforma en la que se haya inmerso el sistema, Aznar espera que sirva para seguir dando "pasitos" tanto en materia de prevención y diagnóstico, con la extensión de dermatoscopios y ecógrafos a 70 centros de salud más en dos años, como para mejorar la calidad asistencial, siendo "más resolutivos". Para ello, uno de los objetivos "primordiales" es "aumentar los recursos humanos y la financiación", paliando así la falta de profesionales que ha evidenciado la covid.

"La telemedicina es un punto más y una ayuda importantísima. Pero es solo una parte –puntualiza–. Nosotros trabajamos por y para los pacientes, y eso tiene que expresarse acercándonos todavía más a la población", defiende esta médica de familia, para quien los dos atributos que mejor definen su profesión son la "empatía" y la "cercanía". De hecho, recuerda como anécdota de la desescalada las "caras de alegría" de la gente mayor cuando volvía de forma presencial a las consultas. "Entraban y lo primero que te preguntaban era: "¿Estás bien?, ¿está bien tu familia?". Y a mí me emocionaba y me llenaba de satisfacción que lo primero que preguntasen fuera cómo estabas tú, que es la muestra de esa cercanía en el trato", confiesa.