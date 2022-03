Aragón asegura que el proyecto técnico de la candidatura con Cataluña para los Juegos de 2030 "no está cerrado"

La candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 continúa estancada. Así lo han asegurado este viernes desde el Gobierno autonómico que preside Javier Lambán, en el que han desmentido que la propuesta técnica esté cerrada. La situación, por tanto, sigue enquistada, al menos por ahora. Lambán, en la Conferencia de Presidentes que se celebró en La Palma, dejó la pelota en el tejado del Gobierno central harto de los desaires desde Cataluña, que nombró en solitario a una coordinadora del proyecto y se refirió a él como Barcelona Pirineus 2030

El Gobierno de Aragón quiso dejar claro que quiere que haya Juegos, pero que solo aceptará que la candidatura sea "en igualdad de condiciones". Tras reiterar que "no hay acuerdo", fuentes del Ejecutivo que presidente Lambán recalcaron que "hasta que no haya acuerdo, la DGA no dará el visto bueno a la participación". Desde la DGA insisten en que, a fecha de hoy, "no hay ninguna garantía de que la candidatura se vaya a plantear en esos términos". "En tanto no estén claros todos los aspectos de la candidatura, Aragón no dará su visto bueno. Como dijo Lambán en la Conferencia de Presidentes, "la desconfianza respecto a todos los demás interlocutores es absoluta". Y reiteraron, además, que "en caso de discrepancia, Aragón planteará su propia alternativa". "Es una candidatura de España, pero Aragón no la apoyará si no queda a salvo y fortalecido el interés de la Comunidad", concluyeron desde el Gobierno aragonés.

A pesar de ello, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha afirmado este viernes en Barcelona que si todas las instituciones implicadas trabajan "juntas" la candidatura de Barcelona-Pirineos para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 tiene "todas las opciones de ganar".

"Llevo mucho tiempo hablando con los responsables de los tres partidos (ERC, Junts y PSC) y todos quieren los Juegos. Hemos vencido las dificultades y en el momento en el que demos el paso, la semana próxima, esta candidatura será imparable", señaló en una jornadas de debate organizadas por la Fundación Rafael Campalans en la Ciudad Condal.

Desde el pasado diciembre, la comisión técnica, en la que hay tres miembros del Gobierno de Cataluña, tres del Gobierno de Aragón y tres del COE, se ha reunido hasta en cinco ocasiones para preparar el estudio de la parte técnica de esta candidatura.

"Si somos capaces, en un momento de confusión y enfrentamiento, de tener una idea común y trabajar todos a favor de esa idea, recorriendo el camino en común, entonces hemos ganado la candidatura. A partir de ahí, sea el momento que sea, los Pirineos tendrán Juegos Olímpicos", aseguró el presidente del COE.

A juicio de Blanco, haber conseguido llegar a este "punto de encuentro ya es el primer éxito". "Ahora queda el trabajo conjunto para llegar al éxito final. No me preocupan nuestros rivales, sino si somos capaces de presentar nuestra candidatura en unanimidad, no en divergencia. La base del éxito de la candidatura no es la nieve ni el hielo, sino el respeto y el diálogo", añadió.

Por último, el presidente del COE ha dejado claro que el Comité Olímpico Internacional (COI) está muy pendiente de esta candidatura. "Ante el movimiento olímpico internacional tenemos que presentar las cosas por unanimidad. Este es un proyecto muy serio. Hay que ir unidos, juntos. Si estamos, pensamos y trabajamos juntos, tenemos todas las opciones de ganar, pero dependemos de nosotros mismos y de que el COI, que nos mira día a día, tenga la certeza de que haremos unos grandes Juegos", indicó.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' este mismo viernes, el acuerdo aborda el reparto de las disciplinas olímpicas que acogería cada territorio, y que depende del visto bueno del Comité Olímpico Internacional (COI) a la candidatura conjunta. Entre los acuerdos, se baraja la posibilidad de que la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno se celebre en Barcelona y que la de clausura tenga lugar en Zaragoza, aunque es una cuestión que debe acabar de debatirse, así como cuál será el nombre final de la candidatura de estos Juegos.

En cuanto a la distribución de las pruebas olímpicas, se prevé que Cataluña acoja el esquí alpino en las estaciones de La Molina y La Masella -en las modalidades de descenso, supergigante, gigante y slalom- y Baqueira Beret las de snowboard y freestyle; y también es probable que Boí Taüll pueda organizar parte de las modalidades de esquí de montaña.

Por lo que respecta a Aragón, acogería las pruebas de biatlón y esquí de fondo, y las de salto de esquí y combinada nórdica estaría previsto que se celebraran fuera de España, aunque no está determinado en qué lugar. El Palau Sant Jordi de Barcelona puede acoger el hockey sobre hielo, y Aragón patinaje artístico y patinaje de velocidad en pista larga y corta; el curling se disputaría en Jaca (Aragón); y el bobsleigh, el skeleton y el luge se llevaían a cabo fuera de España, aunque no se ha definido dónde.