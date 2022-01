Cataluña se arroga la candidatura de los Juegos de Invierno 2030 y Aragón replica que solo puede ser conjunta

La Generalitat de Cataluña no tuvo este viernes ningún reparo en arrogarse la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030 y redujo el papel de Aragón a mera "colaboración" en algunas disciplinas. Así lo hizo la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, quien subrayó que se trata de una "candidatura catalana", aunque algunas "pruebas más minoritarias" se pudieran "externalizar" a Aragón y a otros países que cuenten con las infraestructuras necesarias. Y todo para evitar "obras faraónicas" en el Pirineo catalán.

Sus declaraciones suponen toda una confrontación y van en contra de la postura oficial del Gobierno de España y del Comité Olímpico Español (COE), que siempre han subrayado que se trata de una candidatura de los Pirineos compartida por Aragón y Cataluña. De hecho, el presidente, Pedro Sánchez, garantizó hace ahora cuatro meses en Zaragoza que es un "proyecto de Estado" en el que Aragón y Cataluña están "en pie de igualdad".

El presidente aragonés, Javier Lambán, no tardó en reaccionar y no ocultó su "estupefacción y sorpresa" por las declaraciones y subrayó que la candidatura solo puede ser conjunta. "Si no lo es no habrá Juegos", resaltó a este diario. De la misma forma traslado su malestar a su homólogo catalán, Pere Aragonès, quien le emplazo a la reunión que tienen prevista celebrar la próxima semana. En la rueda de prensa convocada ayer en el Palau de la Generalitat para hablar de los 'Jocs Olímpics Pirineus-Barcelona 2030', la consejera de Presidencia relegó en todo momento el papel de Aragón a un segundo plano. Vilagrà dijo que el Govern pretende salir con una candidatura "catalana fuerte y sólida", "con el máximo de disciplinas". Y solo plantea la participación de otros territorios en pruebas para las que Cataluña no cuente con "infraestructuras adecuadas", o requieran una gran inversión.

"Nosotros ponemos sobre la mesa las estaciones que ya tenemos, las disciplinas que se pueden hacer en el Pirineo catalán y, por tanto, creemos que se puede desarrollar mayoritariamente, sin ningún problema, en el Pirineo catalán", manifestó. Añadió que sí cabrían "colaboraciones externas" de territorios que ya cuentan con equipamientos de disciplinas "más minoritarias desde el punto de vista del uso social". Sus palabras llegan dos días después de que una delegación técnica del COI visitara los posibles emplazamientos de la candidatura en el Pirineo aragonés y en Zaragoza.

Ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre la candidatura conjunta con Aragón, Laura Vilagrà respondió: "Es posible que alguna disciplina se desarrolle en Aragón, es un tema en el que se está trabajando y no está cerrado". Eludió contestar cuando se le inquirió sobre el planteamiento de igualdad de la DGA y del COE. Incluso insistió en la polémica sobre el título de la candidatura al considerar "muy relevante" que figuren los nombres de "Pirineos y Barcelona". En este caso, el resto de instituciones implicadas han insistido en que debe figurar Aragón.

La consejera compareció junto a Anna Caula, secretaria general del Deporte, quien destacó la importancia estratégica del proyecto, que comparó con los Juegos de Barcelona de hace treinta años. "En el 92 hicimos ciudad, ahora haremos país", sentenció.

Pese a todo, Lambán confió en que la polémica se "reconduzca en la buena dirección". Cuenta con el respaldo del presidente del COE, Alejandro Blanco, a quien recibirá en el Pignatelli a princips de semana para abordar la situación de la candidatura y preparar la reunión con Aragonès.

Azcón no admite "desprecios"

No tuvo tanta diplomacia el presidente del PP-Aragón y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. "No vamos a tolerar menosprecios de nadie. Trasladaré de inmediato al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Barcelona que la candidatura de España será en estricta igualdad o no será. ¡Aragón no va a permitir desprecios como éste!", escribió en Twitter.

No vamos a tolerar menosprecios de nadie. Trasladaré de inmediato al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Barcelona que la candidatura de España a los JJOO será en estricta igualdad o no será. ¡Aragón no va a permitir desprecios como éste!https://t.co/ggO83bJTdg — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) January 21, 2022

También se sumó el líder de Cs-Aragón, Daniel Pérez Calvo, quien defendió que solo Aragón ofrece la estabilidad política y social que requiere unos Juegos. "Lo que digan Pedro Aragonés y la @gencat nos la trae al pairo", apostilló.