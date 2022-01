Azcón crítica las palabras de Vilagrá sobre los Juegos 2030 y no permitirá "desprecios" a los aragoneses

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, va a remitir una carta al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para reiterar la posición del Ayuntamiento de Zaragoza y de la comunidad aragonesa de que la candidatura olímpica española a los JJ. OO. de invierno de 2030 se haga en pie de igualdad entre Aragón y Cataluña.

Azcón ha lamentado las palabras de la consejera catalana, Laura Vilagrá, quién ha dicho que la candidatura a las Olimpiadas debe ser catalana y celebrarse mayoritariamente en el Pirineo catalán.

El edil Zaragoza ha rechazado el "menosprecio" a los aragoneses, asegurando que esta candidatura "será en estricta igualdad o no será".

Azcón ha publicado este tuit: "No vamos a tolerar menosprecios de nadie. Trasladaré de inmediato al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Barcelona que la candidatura de España a los JJOO será en estricta igualdad o no será. ¡Aragón no va a permitir desprecios como éste!"