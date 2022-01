El Gobierno catalán cree que la candidatura a los Juegos de Invierno 2030 debe ser solo catalana y no con Aragón

La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha asegurado hoy que, para el Govern, la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno debe ser catalana y que se celebre mayoritariamente en el Pirineo catalán, por lo que ha rechazado hacer una candidatura conjunta con Aragón.

Vilagrá considera que en el nombre de la candidatura a estos JJOO deben aparecer los Pirineos y Barcelona: "La potencialidad de estos nombres no tiene cuestión", ha apostillado. Tan solo ha admitido que alguna disciplina se celebre en Aragón y otras en otros países donde sí cuentan con la infraestructura necesaria, para evitar así tener que construir "obras faraónicas" sobre deportes que no tienen tradición en Cataluña.

Así lo ha afirmado la consejera catalana de Presidencia en rueda de prensa junto a la secretaria general del Deporte, Anna Caula, y el secretario general de Vicepresidencia y Políticas Digitales y Territorio, Ricard Font, en la que han anunciado la celebración de una consulta sobre la celebración de los JJ.OO. Barcelona-Pirineos 2030 será "vinculante".

Vilagrá ha señalado que el objetivo es hacer una candidatura sólida y sostenible, y que no se trata solo del evento deportivo en sí, sino de aprovecharlo para impulsar la estrategia del Govern en el Pirineo para mejorar sus infraestructuras, su movilidad y su conectividad, entre otras cuestiones.

Asimismo, ha recalcado la necesidad de que estos Juegos sean un impulso para el desarrollo y la actividad económica del Pirineo, y que respeten la biodiversidad y los espacios naturales: "Tiene que dejar un buen legado".

Por eso, ha concretado que tienen que analizar qué disciplinas se pueden realizar en el Pirineo y cuáles no, porque ha descartado construir infraestructuras para pruebas deportivas de las que no hay tradición en Cataluña y que solo servirán para los 15 días que duren los Juegos: "No haremos obras faraónicas".

En este sentido, ha relatado que la intención es que este tipo de disciplinas se celebren en otros países en los que sí que tienen la infraestructura, y también ha sugerido la posibilidad de que alguna se celebre en Aragón, pero ha dicho que en estos momentos no contemplan que haya pruebas en Andorra.

Consulta vinculante

En cuanto a la consulta, la consejera de Presidencia ha garantizado que ésta será vinculante y tendrá lugar a finales de la primavera. Ésta se celebrará en las comarcas del Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell (Lleida) y Cerdanya (Lleida-Girona) y en ella podrán participar todos los ciudadanos de estas comarcas mayores de 16 años y Vilagrà ha cifrado en 63.000 personas las que serán llamadas a votación.

La consejera ha apuntado que todavía no está cerrada la pregunta, pero que será clara para que se visualice el apoyo del Pirineo catalán a la candidatura y ha garantizado que será vinculante: "El Govern se toma con mucho cuidado la opinión de la ciudadanía", y ha detallado que en los próximos meses la Generalitat hará una campaña en el territorio para explicar la candidatura y el proyecto que hay para estos Juegos.

Preguntada por qué se ha excluido a Barcelona de esta consulta, cuando la candidatura lleva el nombre de la ciudad, ha argumentado que lo han decidido así para "acercar las decisiones al territorio donde pasan los eventos", que se celebrarán mayoritariamente en el Pirineo, aunque ha abierto la posibilidad de que haya alguna en la capital catalana, como las pruebas de hielo en el Palau Sant Jordi.

Encuesta

Vilagrà también ha explicado tres de cada cuatro catalanes ven "interesante" la posibilidad de que se lleve a cabo esta candidatura, según una encuesta a 1.500 personas -300 de las comarcas en las que se harían los Juegos- que ha elaborado la Generalitat.

Así, ha subrayado que los ciudadanos "ven una oportunidad en estos Juegos" y creen que pueden ser sostenibles y pueden generar un crecimiento económico, aunque ha avisado de que también perciben algunos riesgos que el Govern quiere trabajar para resolver.

Este mismo viernes el Govern ha celebrado reuniones con cargos y alcaldes del territorio, encuentros que se seguirán celebrando con participación del Ayuntamiento de Barcelona.

Caula y Font

Caula ha dicho que los Juegos Olímpicos de Invierno pueden marcar un antes y un después como ocurrió con Barcelona 92 y ha llamado a ilusionarse con esta candidatura: "En el 92 hicimos ciudad, ahora haremos país", y ha recalcado que el Comité Olímpico Internacional (COI) cada vez plantea los Juegos Olímpicos más enfocados a la sostenibilidad.

Por su parte, Font ha sostenido que la voluntad del Govern es implicar al territorio para saber qué estrategia y qué legado se quiere dejar después de los Juegos Olímpicos, ha argumentado que unos JJ.OO. de Invierno no tienen la dimensión de los de verano y ha apostado por "reaprovechar" las infraestructuras ya existentes.