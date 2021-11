El hospital Miguel Servet de Zaragoza busca ya la variante ómicron y triplica las PCR analizadas hasta las 6.000

El hospital Miguel Servet busca ya la variante ómicron en Aragón. Sus laboratorios analizan actualmente unas 6.000 pruebas semanales, una cifra que, en palabras de Antonio Rezusta, jefe de Microbiología, se ha incrementado "considerablemente" con el repunte de contagios de la séptima ola, ya que el volumen de trabajo llegó a bajar hasta las 2.500.

El Servet mandará "automáticamente a secuenciación" todas aquellas muestras que den negativo a la variante delta, dado que no es que sea predominante, sino que le ha comido el terreno a todas las demás, y es la que, en estos momentos, circula "en exclusiva" por la Comunidad.

Los propios datos del Ejecutivo central lo confirman. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, en la última semana, esta variante estaba detrás del 100% de las muestras analizadas. Esto, no obstante, podría cambiar a medio plazo, ya que, como indicó el jefe de Microbiología del Servet, "lo razonable" es que la variante ómicron pueda extenderse a otros puntos y termine irrumpiendo en Aragón, como ya ocurrió con la británica (alfa) y la india (delta). "El mundo está muy globalizado. Decir que no se va a extender sería aventurarse mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que no está solo en Sudáfrica", comentó Rezusta.

Ayer, de hecho, el Ministerio confirmó un primer caso en España en un viajero procedente del continente africano. Que llegue antes o después dependerá, entre otros factores, de cómo entre en contacto con las personas. "Variará en función de cómo nos comportemos, de si vienen personas que sean portadoras... Si lo hacen, transmitirán, y si hay grupos muy grandes lo harán de forma eficaz", razonó.

Otro elemento a tener en cuenta será la propia transmisibilidad de la variante. Aunque se cree que puede serlo más que la delta, las autoridades sanitarias necesitan aún tiempo para ver cómo se comporta y, sobre todo, qué efectos produce en los infectados.

Según Rezusta, en estos momentos no hay muestras susceptibles de pertenecer a la variante ómicron en Aragón, aunque "esto puede cambiar mañana", ya que los laboratorios están analizando muestras constantemente. La mayoría proceden de Atención Primaria, pero también las hay de personas que se van a operar, de urgencias, del 061...

El proceso

El Servet trabaja codo con codo con Madrid y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Lo normal, explicó el jefe de Microbiología, es que se secuencien 22 muestras siguiendo los criterios del Ministerio, aunque esta cifra puede variar en función de las necesidades. La elección es especialmente meticulosa, ya que esta técnica es mucho más compleja.

Aunque este no es el peor momento de la pandemia –ha habido picos en los que se han analizado alrededor de 10.500 pruebas semanales, como ocurrió el pasado verano tras los viajes de estudios–, la sobrecarga de trabajo obligará a reorganizar el personal del Servet y contratar, en principio, a cuatro trabajadores extra. No se descarta, incluso, que las 6.000 actuales puedan aumentar, dado que cuantos más casos hay, más muestras se mandan a analizar.

Las labores de estas últimas semanas han permitido corroborar, asimismo, que "hasta ahora" no ha habido casos de la variante delta plus en Aragón, presente en otras regiones como Madrid, País Vasco, Cataluña o Baleares.

También en el laboratorio satélite del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) ha aumentado la carga de trabajo. Según explicaron, el estudio de muestras se rige por unos principios estadísticos a fin de ofrecer una imagen real de lo que está sucediendo en la Comunidad, de ahí el pico de las últimas semanas. Según apuntaron, sus análisis tampoco han dado hasta la fecha con casos de las variantes delta plus u ómicron.