Sorpresa y decepción entre los colegios profesionales por el 9,1% de sanitarios que no se han vacunado en Aragón

Los colegios profesionales admitieron ayer su "sorpresa" y "decepción" por el alto número de sanitarios sin vacunar en Aragón, hasta un 9,1% del total, según confirmó la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en una entrevista a HERALDO.

El presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, cree que este porcentaje debe invitar a una "autorreflexión" sobre la responsabilidad y la implicación personal en la lucha contra la pandemia. Recalca, no obstante, que los sanitarios "no dejan de ser población general", donde el porcentaje de segundas dosis es del 89,2%, según los últimos datos de la Consejería. Convencer a las personas que aún no se han inmunizado "no es fácil", según dijo ayer, ya que "al final, todo acaba derivando en una serie de creencias personales" o cuestiones "de carácter ideológico". "La gente que no quiere ponerse la vacuna suele tener una convicción profunda, pero hay que mirar alrededor y ver lo que está pasando", manifestó.

No cree, sin embargo, que en España se pueda obligar a este colectivo a vacunarse como sí han hecho otros países. "El legislador puede legislar lo que quiera, pero otra cosa será que las medidas que se impongan se adapten al marco constitucional. Hay que respetar los mecanismos de la Justicia", afirmó. Sí ve más probable que los porcentajes crezcan con medidas coercitivas como el pasaporte covid.

Para la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, el número de profesionales sanitarios y sociosanitarios inmunizados "debería ser mayor". "Estamos en el nudo gordiano de la cadena de transmisión. La cifra del 9,1% nos sorprende y decepciona", admitió.

A su entender, el colectivo "debería dar ejemplo a las personas que atiende". "Y en caso de ser renuentes, pensar en que, si no lo hacemos por nosotros hemos de hacerlo por ellos", agregó.

Una decisión "individual"

Para Jesús Sicilia, portavoz de Sanidad de CSIF en Aragón, y Jessica Fessenden, responsable de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato, vacunarse es "una decisión individual". La clave, en su opinión, pasa por incentivar "medidas de formación, información y divulgación". "Los trabajadores que están en contacto con los pacientes cumplen las medidas necesarias para evitar la transmisión tal y como dictan los protocolos", defendieron.

Mientras, desde el sindicato de enfermería Satse creen que "habría que matizar" el dato ofrecido por la consejera, dado que "hay mucho contratado" que podría no aparecer en las estadísticas de vacunación. "En cualquier caso, es un porcentaje menor al de la población no vacunada. Lo importante es que estas cifras se reduzcan, por que la vacunación, según indican los epidemiólogos, es fundamental para acabar con la crisis sanitaria", apuntaron.

Tanto los sindicatos como los colegios profesionales creen que aquellas personas que recibieron la primera y la segunda dosis se pondrán también la tercera. "Quien tiene voluntad de buscar esa protección mediante la vacunación accederá", opinó el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Aunque en un principio podía haber más reticencias, el incremento de casos, unido a la aparición de nuevas variantes y a la pérdida progresiva de inmunidad, habrían hecho a más de uno cambiar de parecer, de ahí que se espere un ‘sí’ mayoritario.

Los propios sanitarios recalcan que las vacunas han sido esenciales para frenar las bajas entre el personal de hospitales y centros de salud. "Los últimos contagios han sido en su mayoría asintomáticos. Se han descubierto al hacer una PCR a personas que han podido dar positivo. No está habiendo infecciones con sintomatología como ocurría antes", explicaron los responsables de CSIF.