Sira Repollés: "El 9,1% de los sanitarios no se ha vacunado, es un porcentaje mayor del deseado"

Uno de cada cuatro jóvenes de 25 a 34 años no se ha vacunado. ¿Qué estrategia se marcan?

Desde el principio, ese banco de susceptibles nos preocupaba. La captación en empresas o la vacunación sin cita no incrementaron el volumen. Hemos intensificado las labores de información y promoción, pero creo que la solicitud del pasaporte covid es una medida muy adecuada en este grupo.

¿Hay algún rasgo común entre quienes deciden no inmunizarse?

Hay de todo. Hay un porcentaje de negacionistas, que no es el mayor; pero otros son más reticentes por motivos religiosos o culturales. También están las personas que simplemente tienen miedo o desconfianza. Y a esos colectivos es muy difícil llegar.

¿Qué margen manejan para incrementar la vacunación?

Ahora tenemos un 10% de la población susceptible sin vacunar, que son unas 120.000 personas. Como mucho, llegaríamos a la mitad, 60.000, y ya nos parecería un buenísimo resultado.

¿Se va a vacunar en fin de semana y en los festivos del puente?

Dependerá de los huecos que haya en las agendas. En el momento actual, con las agendas abiertas solo de mañana, todavía había huecos. Cuando se llenen o introduzcamos otras franjas de edad, arbitraremos más. Si no son suficientes, ampliaremos a tardes o días festivos. Es una situación dinámica en la que se aumentarán los recursos en virtud de los requerimientos de las autocitas.

¿Qué centros se habilitarán?

Ya hemos pensado qué centros van a funcionar hasta las 17.00, cuáles por la tarde y cuáles los sábados. Incluso, si necesitáramos espacios de forma masiva, también están localizados.

¿Habla de espacios masivos pensando en que serían recomendables para los mayores de 40 años y para vacunar a niños?

No exactamente. En estos momentos estamos poniendo unas 100.000 dosis a la semana, una auténtico récord, porque vacunamos lo mismo que en julio. Conforme vayamos introduciendo grupos veremos las necesidades y si es conveniente establecer un espacio de vacunación masiva.

¿Y cuál sería?

El que hemos utilizado hasta el momento, el pabellón del campus universitario. En Aragón hemos apostado por la vacunación en los centros de salud. Mientras sea suficiente, lo mantendremos.

¿Entonces se inocularía también la tercera dosis a mayores de 40?

La línea en la que nos movemos está por inocularla a todo el mundo. Hasta ahora hemos trabajado en franjas etarias en sentido descendente y sería lógico funcionar de la misma manera, abriendo franjas de edad en virtud de la disponibilidad.

¿Qué ‘stock’ hay y cómo se gestiona el reparto con el Ministerio?

Llegó un momento en el que teníamos una reserva superior a los requerimientos que necesitábamos y pedimos al Ministerio que no enviara. Teníamos más de las que necesitábamos, y alguna llegó a caducar. Cuando se han iniciado los requerimientos nuevos hemos intensificado la petición y el Ministerio tiene a nuestra disposición las dosis suficientes como para abordar todas aquellas peticiones que hagamos.

¿Nos tendremos que vacunar todos los años?

Yo creo que sí. Producen inmunidad, pero va bajando y hay que reforzarla. Creo se incorporará a nuestro calendario vacunal.

¿Qué porcentaje de personal sanitario no se ha vacunado?

Es bastante mayor de lo deseable. Ronda un 9,1%. Sabemos que es una decisión individual pero a veces no es comprensible, sobre todo en colectivos que están tan vinculados y relacionados con la pandemia. Hemos intensificado una captación proactiva de los profesionales sanitarios y sociosanitarios que no están vacunados y, si en cualquier momento observáramos que las cadenas de transmisión están favorecidas por el personal sanitario que no está vacunado, nos podríamos plantear incluso algún tipo de medida para incentivar su vacunación.

¿Podrían ser apartados del trato directo con los pacientes?

Eso no nos lo hemos planteado. Estamos seguros, o queremos pensar, que esos facultativos o personal sanitario que no se ha vacunado, establece unas medidas de protección muy rigurosas en su trato con los pacientes. E insistimos que es una decisión personal y responsable, y considero que tienen suficiente formación para saber qué tienen que hacer tanto en un sentido como en otro.

¿Es partidaria, como sanitaria, de explorar como han hecho en Austria la vacunación obligatoria?

Nosotros tenemos muy introducida la cultura de la vacunación. Hacer obligatoria en nuestro país la vacuna no sería lo recomendable y no nos lo planteamos.

¿Qué efecto ha tenido la pandemia en la salud mental y qué recursos se están utilizando?

Ha potenciado situaciones de malestar emocional, tristeza, lloros, depresión leve, se han incrementado algunas ideas suicidas y la aparición de episodios de trastornos mentales graves. Todo esto es lo que tenemos que abordar ahora. Vamos a intensificar las consultas de bienestar emocional de los centros de Atención Primaria.

En diciembre de 2020 presentó un plan de choque para la demora quirúrgica. ¿Está funcionando?

Lo vamos revisando. Está funcionando. Ya dijimos que era un plan a medio y largo plazo.

Este nuevo brote de covid, ¿puede volver a bloquear el plan?

Evidentemente sí nos está enlenteciendo la recuperación. Habíamos cogido una senda muy rápida en la salida de la lista de espera quirúrgica, habíamos operado más este mes de septiembre que el pasado, y se nota. Siempre hay que andar con un equilibrio para llevar adelante las listas de espera y la atención a los enfermos covid.