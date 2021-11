Sira Repollés: "Si hay dosis suficientes, sería bueno vacunar a los niños en los colegios"

Aragón está inmersa en la séptima ola. ¿Qué se ha hecho mal?

No hemos hecho nada mal. Toda la zona de País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón siempre ha mantenido unos niveles de incidencia algo superiores. Compartimos formas de interacción social, costumbres y movilidad que hacen que comencemos antes con las olas.

Si sube la presión en los hospitales, ¿se aplicarán restricciones en los horarios y los aforos?

Ahora la forma de gestionar la pandemia es totalmente diferente. Nos tenemos que fijar en la presión hospitalaria, pero decir en qué porcentaje de ucis podríamos empezar a imponer restricciones es muy aventurado.

¿Qué tipo de población se está contagiando ahora?

Los niños son los que más se contagian porque no están vacunados. No sufren una enfermedad grave. Los no vacunados son susceptibles de infectarse. En cuanto se pueda hay que vacunar a los niños e intensificar las labores de información para que todas las personas que están sin proteger se protejan.

¿Cómo se va a organizar la vacunación para los niños en Aragón?

Cuando nos lleguen las dosis para ellos y sepamos cómo y en qué condiciones, cuántas y si se priorizan o no grupos de edad, decidiremos la forma de inocularlas. Hay varios escenarios:_la autocita, los colegios o espacios comunitarios, pero en virtud de las dosis, fechas y logística, decidiremos.

¿Sería más efectivo desplazarse a los centros escolares?

Si hubiese dosis suficientes para todos y se pudiese hacer en los colegios, sí sería una buena opción. Pero hasta que no sepamos cuántas dosis llegan y cuándo, no lo podemos decir con exactitud.

¿Será en el primer trimestre del año que viene?

Sí. Yo creo que sí.

¿Se plantean que el 061 vuelva a los colegios para pruebas PCR?

Con Educación seguimos teniendo reuniones periódicas y buena relación, y gestionamos los casos y las aulas de forma conjunta. Si se necesita al 061 siempre ha mostrado su disponibilidad absoluta a desplazarse.

Portugal, con una incidencia similar a la de Aragón y más vacunados, cerrará bares y teletrabajará una semana en enero. ¿Veremos algo similar en España?

Portugal era un referente. Nosotros no nos hemos caracterizado nunca por anticipar tanto las medidas. Aunque siempre hemos dicho que se tomarán si llega un momento en el que veamos que es imposible contener la covid de otra manera. Yo creo que no es el momento. Ahora es el momento de incentivar la vacunación y del pasaporte covid. Si llega un momento de hacer restricciones serán adicionales. Lo veremos según la ocupación hospitalaria y de las ucis, que es lo que nos compromete y preocupa.

¿Le preocupa el impacto que el Black Friday, el puente de la Constitución y la Navidad puedan tener en los contagios?

Claro que sí. Vienen unas fechas muy comprometidas, desde este fin de semana hasta el puente de la Constitución y las Navidades. Pero sabemos que la vacunación nos ha hecho tener una perspectiva diferente de las fiestas del año pasado. Tenemos un porcentaje de vacunación muy alto, pero no es suficiente. Queremos llegar a las fechas navideñas con el mayor porcentaje de población vacunada. Ojalá que a finales de la semana próxima o justo antes del puente alcancemos la meseta y empecemos a bajar, que es lo que dicen las previsiones.

Si el TSJA tumba finalmente el pasaporte covid, ¿se restringirán los horarios y los aforos?

Nuestra apuesta firme es controlar los espacios y las cadenas de transmisión e incentivar la vacunación, y seguiremos intentando mantener el pasaporte covid. Certezas nunca ha habido en esta pandemia, y no puedo decir taxativamente que no tengamos que arbitrar otras medidas, aunque hoy por hoy no es nuestra previsión.

¿El pasaporte covid será efectivo para frenar la transmisión?

Tiene una efectividad clara: no se puede obligar a las personas a vacunarse, pero los lugares donde pedimos pasaporte no son esenciales, sino voluntarios. Son espacios de ocio y celebración. Es una cuestión social, y espacios donde se come, se bebe y se celebra son más contagiosos. El pasaporte covid puede incentivar la vacunación en todos aquellos perezosos que lo han ido demorando.

¿Cuántas personas han de participar en una celebración familiar o de empresa para que el pasaporte covid sea obligatorio?

No podemos poner un límite de personas. No se trata de restringir la libertad individual sino de garantizar que las personas que se reúnen tengan la absoluta seguridad de que no se van a contagiar. Creo que la redacción de la orden, aunque es amplia, es lo suficientemente clara para saber en qué situaciones de la hostelería son susceptibles de pedir el pasaporte covid. Establecer un volumen numérico de las personas que están celebrando un evento no es correcto ni sensato en estos momentos.

Con las cifras en aumento, ¿se plantean imponer el pasaporte obligatorio para gimnasios, hospitales y residencias?

Me imagino que serán los siguientes pasos. Primero hemos empezado por actividades multitudinarias, situaciones en las que son más fáciles los contagios, donde se está comiendo, bebiendo, no se lleva mascarilla, no se tiene distancia de seguridad. Pero si se convence a la población de que esta es una cuestión de todos, se podrá extender a otro tipo de espacios, tal y como ha hecho Cataluña. Seguramente serían aquellos espacios donde hay más población vulnerable, como hospitales o residencias, o aquellos donde se realiza una actividad que pueda ser contagiosa.

¿Facilitará la DGA una ‘app’ a los hosteleros para que controlen los pasaportes?

Hemos pedido en varias ocasiones al Gobierno central que nos facilitara una aplicación universal a todas las comunidades de lectura de QR. Esto no ha sido posible porque parece ser que hay problemas de índole legislativa que lo impiden. Si vemos necesario en algún momento sacar una aplicación propia lo haremos, pero en el momento actual creemos que es suficiente trabajar con estas aplicaciones que son gratuitas, que se pueden descargar en cualquier móvil y que facilitan el control de estos pasaportes.

¿Deben seguir abiertos los centros de mayores?

Los mayores tienen una tercera dosis. Hemos optado por un incremento de su inmunidad. Con la tercera dosis, y con la responsabilidad de todas aquellas personas y familiares que van a estar con ellos, yo creo que podemos permitirles que tengan movilidad y puedan salir de sus residencias, incluso a celebrar las fiestas navideñas con sus familias.

¿Serían el consumo en barra y el cierre adelantado del ocio nocturno las próximas restricciones a aplicar si fuera necesario?

Hemos aprendido a lo largo de la pandemia el tipo de actividades que favorecen más los contagios, como el consumo en barra y el ocio nocturno, por el tipo de relación que se establece en este tipo de actividades. Si tuviésemos que aplicar alguna restricción lo lógico sería empezar por aquellas donde consideramos que son más efectivas restringirlas, que serían esas.

Pero no estamos en ese punto...

No hemos barajado de momento restricciones aunque si en algún momento consideramos que la curva de contagios se aleja de lo esperable, o la presión hospitalaria o los ingresos, uci o la tensión es suficiente para establecer algún otro tipo de medidas, no dudaremos en hacerlo. Porque lo que vamos a garantizar es que vamos a hacer todo lo posible por preservar la salud y la vida de los aragoneses. Por supuestísimo, intentando preservar la actividad económica de estos establecimientos y social de estas fechas.

¿Están descartados los confinamientos perimetrales?

Sí, en este momento las limitaciones de movilidad perimetral ya no están contempladas. Pero si diese un giro de 180 grados y nos viésemos en una situación comprometida, no puedo decir en este momento lo que haríamos, aunque no está en nuestros planes.

¿Esperaban llegar a esta situación que ha desembocado en la séptima ola?

Verdaderamente, no. La intensificación de la curva de crecimiento se ha producido esta última semana. Hay que ser muy fino en el análisis de los casos, ver tendencias. Esperamos que a finales de la próxima semana se estabilice, pero certezas no podemos dar.

¿Qué pasa en Jaca, Alcañiz y Ejea que siempre que hay una ola encabezan los contagios?

Jaca es una localidad que tiene mucha afluencia de turismo. Si nos fijamos en el volumen de actividad económica de las tres, es muy superior al de las localidades vecinas. Interacción social y movilidad son los dos factores que intensifican los contagios.

¿Qué perfil tienen los ingresados en la uci?

Tienen una edad ligeramente inferior a los de las primeras olas. Ahora los mayores ingresan menos y fallecen mucho menos. Hay más hombres que mujeres.

¿Hay gente de 30 años?

En estos momentos, por supuestísimo que están ingresando. La protección que te da la juventud es relativa, porque sabemos que hay niños ingresados, que están muy mal y que han tenido que intubarse por covid, no en Aragón.

¿Han detectado algún rasgo común entre los reinfectados?

Nos puede pasar a cualquiera. Tenemos que tener en cuenta algunas variables. La vacuna protege de la enfermedad grave y el fallecimiento. El porcentaje de inmunidad no es del 100%, hay un 5% de lo que se llama escape vacunal. Y las personas que aun vacunadas se infectan y tienen algún factor de riesgo son susceptibles de tener alguna complicación más.

¿Están preparados los hospitales para asumir este rebrote?

Está aumentando la presión hospitalaria y en estas fechas, sin covid, siempre se han incrementado mucho los ingresos hospitalarios y en uci. El año pasado no tuvimos en los niños ni virus respiratorios ni neumonía. Este año ya estamos teniendo todo este tipo de patología en niños, incluso graves con ingreso en uci. También estamos en la época de los virus respiratorios de los adultos. Y dentro de poco empezaremos con la gripe. Si observamos que es necesario incrementar los recursos humanos o intensificar la adecuación de espacios para poder atender a los enfermos, así lo haremos. Pero hoy por hoy todavía tenemos mucha disponibilidad de camas.

Con las vacunas de la gripe, de la covid, las PCR y los rastreos, Atención Primaria está saturada. ¿Cuándo van a llegar refuerzos?

La Atención Primaria está muy tensionada, los espacios están muy comprometidos con la vacunación e intentamos gestionar esta situación para que sea confortable tanto para los usuarios como para los profesionales sanitarios. Tenemos previsto contratar enfermeras y trabajadores sociales para rastreo, enfermeras para vacunar. No olvidemos que estamos llegando a unas fechas navideñas de más compromiso con sustituciones y vacaciones. Hemos alargado el periodo en el que se pueden coger las vacaciones.

¿Tienen una estimación del número de profesionales?

La semana que viene contrataremos en torno a 200-300 profesionales, un poco de todo.

El colapso actual para pedir el pin, ¿será solo puntual?

El pin se ha pedido desde siempre. Ahora hay mucha gente que ha accedido por el pasaporte, pero no se puede cambiar la forma de la petición porque estaríamos incurriendo en una ilegalidad o una irresponsabilidad.

¿Cómo espera disfrutar de la Navidad este año?

El año pasado dije que en familia, y este será igual. Todos tenemos muchas ganas de estar con amigos. Si se puede, estaremos con un número prudencial de amigos y de una forma más cercana a las Navidades prepandemia.