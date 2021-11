Dudas sobre el pasaporte covid, obligatorio desde este jueves en Aragón

Existen 3 tipos de certificados digitales covid , según indica Sanidad: el Certificado Covid Digital EU de Vacunación, el Certificado Covid Digital EU Recuperación y el Certificado Covid Digital EU de Pruebas.El certificado de vacunación se puede emitir cuando se ha administrado una vacuna autorizada en la Unión Europea. Se puede generar desde la primera dosis, e indica si se ha completado la pauta de vacunación de acuerdo a la estrategia de Salud Pública. El certificado de recuperación en Aragón se puede generar si ha superado la enfermedad, diagnosticada por prueba PCR positiva o test de antígenos y tiene una duración de 6 meses , contando a partir de la fecha del resultado inicial positivo. La fecha de descarga en este caso debe superar los 11 días desde el diagnóstico. Para los no vacunados o inmunizados estaría el certificado de pruebas , que se emite tras el resultado negativo en PCR o tests de antígenos que se hayan realizado con los kits aprobados por la UE.

He pasado la enfermedad, pero no me emiten un certificado de vacunación con pauta completa

Sanidad recuerda que en estos casos el reglamento permite emitir estos certificados si se han recibido las dosis recomendadas según el fabricante. Se considerará pauta completa la definida según la estrategia de Vacunación de Salud Pública (menores de 65 años con una confirmación de diagnóstico COVID, en Historia Clínica Electrónica, por pruebas de antígenos, PCR, serología IgG positiva o anticuerpos totales positivos). Sanidad recuerda que, en Aragón, las personas menores de 65 que hayan pasado la enfermedad obtienen el certificado de vacunación con pauta completa con una sola dosis. No obstante, hay personas que pueden solicitar una segunda si lo necesitan para viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, donde el requisito para entrar son dos dosis, independientemente de haber pasaso la enfermedad.