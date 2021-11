Pasaporte covid en Aragón: restaurantes, pubs y salas de conciertos critican la premura y temen las cancelaciones

Los espacios de mayores dimensiones, como pabellones -mañana es el concierto de Aitana en el Príncipe Felipe y el domingo juega el Casademont Femenino- o estadios como La Romareda o El Alcoraz fijan el objetivo en evitar aglomeraciones en las entradas, algo que tampoco descartan en las salas de conciertos u otros lugares de afluencia.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, cree que el pasaporte provocará un cierto «caos» a las puertas de las discotecas. «Y para colmo, no va a conseguir que nuestros locales sean más seguros. Es todo un chiste», manifestó.

El tema, admitió Fernando Martín, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, es «realmente complejo». «No cabe duda de que afectará a las comidas y cenas de empresa», dijo.

A su entender, habría sido «más interesante» impulsar una campaña de concienciación «más profunda» en vez de haber puesto a la hostelería «como escudo». El sector está visiblemente molesto con la DGA y no entiende las prisas. Sus representantes reclamaron ayer una moratoria al Ejecutivo hasta la próxima semana, una petición que no fue escuchada por Sanidad.

«Es muy difícil explicar esta medida a los socios. ¿Qué se entiende por celebración? ¿Qué hacemos si alguien presenta un pasaporte falsificado? Entendemos que se traten de buscar soluciones para no ir a mayores, pero esta no va a ser una vía efectiva», dijo.

En esta línea, el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, cree que la medida puede ser incluso «anticonstitucional». La parte positiva, agregó, es que el Ejecutivo parece dispuesto a no volver a las restricciones de aforos y horarios para frenar los contagios. «Tenemos que convencer a los clientes de que esta es una medida que se tenía que tomar y que si no, las navidades van a ser muy feas. Lo que no se entiende es que no haya una directriz nacional», expuso.

«No se pueden hacer las cosas de un día para otro», lamentó Chema Fernández, presidente de la Asociación Profesional de Promotores de Música de Aragón, quien consideró la medida más positiva que la opción de recortar horarios y aforos, pero mostró su preocupación por cómo deberán controlar el acceso y avanzó la posibilidad de que hubiera espectadores que no quieran presentar el documento y a los que habrá que devolver la entrada. «Me he tenido que poner en contacto con el sistema de ventas para que avisen de este nuevo requisito a todo el mundo. De momento, no ha habido reacciones, pero hay conciertos programados de manera constante», apuntó. No obstante, recalcó, cumplirán a «rajatabla» todas las directrices sanitarias.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalaron que, tras recibir la orden correspondiente, tanto en el Auditorio como en el Teatro Principal -donde esta semana se representa ‘La llamada’, hoy con todas las entradas agotadas- ya se está trabajando para ensayar, comprobar y diseñar todo el sistema necesario para que se puede aplicar con normalidad. En el supuesto de que alguien no quiera presentar el certificado o no cuente con él para acceder al teatro, podrá solicitar la devolución del importe de la entrada.

Objetivo: evitar aglomeraciones

Los grandes equipos deportivos también deberán solicitar este documento. Uno de los primeros en estrenarlo será el Casademont Femenino. «La prioridad es que no se produzcan contagios, y esto lo hemos tenido siempre muy presente», aseguró Javier Gastón, gerente del Casademont Zaragoza, quien recordó que siempre se ha intentado concienciar a los abonados para que estuvieran vacunados. Con esta nueva medida, tienen previsto reforzar al personal en los accesos «para evitar que se formen largas colas» y además solicitarán a los abonados que «acudan con cierta antelación».

Por su parte, el Real Zaragoza se mantiene a la espera de comprobar «cuáles son las indicaciones de las autoridades» y «cómo se actúa en aquellos recintos que albergarán partidos antes» que ellos. Recordaron que siempre «han cumplido con la normativa sanitaria» y que en el partido del Trofeo Carlos Lapetra ya se tuvo que exigir este certificado. En la SD Huesca están estudiando «fórmulas que agilicen el acceso al estadio». Así lo aseguró Manolo Torres, consejero delegado, quien no dudó en adaptarse, como se ha hecho todo este tiempo, «a las directrices sanitarias».