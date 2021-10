Elena Allué: "Tengo más tiempo que nunca para recorrer el territorio y escuchar a nuestra gente"

¿Cómo ha sabido que la habían cesado como directora general de Turismo y cómo lo asume?

Era de esperar. He sido la cabeza visible de una candidatura coral, de una marea renovadora, en la que estamos cientos de militantes, que pedíamos un cambio de rumbo pensando en el futuro del partido. Aquí se están viendo dos tipos de hacer política: la nuestra, la de los renovadores, que es la del voto limpio, la democracia, la participación, la escucha activa, la ideología, y la oficialista, que es la de las irregularidades, los pucherazos, el presidencialismo, la del machismo, la de las amenazas, la de los ceses...

¿Qué hará a partir de ahora?

Tengo más tiempo que nunca para recorrer el territorio y escuchar a nuestra gente y una hoja de ruta trazada que voy a seguir.

¿Mantiene su intención de renovar el partido, ya desde fuera del Gobierno aragonés?

Por supuesto. Esto no va de puestos. A mí me movía el futuro de un partido de más de 40 años de historia. He demostrado con mi gestión que en la peor época de la pandemia, con él (Arturo Aliaga) durante año y medio entrando y saliendo del hospital, hemos hecho tres planes de choque, con 88 millones de euros. Me voy con la cabeza bien alta, con récord de turismo en este verano sobre 2019. Lo último que he hecho hoy es, con el impulso de la unión de estaciones, hacer un proyecto transformador para el turismo de la nieve. Tenía una espinita clavada y hoy lo he dejado ya todo terminado.

¿Cuál es el inicio y el final de esa hoja de ruta que se ha fijado?

El horizonte no deja de ser 2023: presentar un partido renovado, aragonesista, de centro, moderado. Ahora toca escuchar a la gente, que es lo que no se ha hecho en estos años.

¿Su intención es renovar el PAR desde dentro o desde fuera?

Yo he nacido en el PAR. Tengo una trayectoria política y a mí no me ha regalado nadie nada. He sido una mujer fuerte, luchadora... El no me ha puesto en ningún sitio. Me lo he ganado a pulso.

Pero ya no hay renovadores en la nueva Ejecutiva…

Se confrontan dos formas de hacer política. Él ha quemado Roma porque el partido le importa poco. De mi cese me he enterado por la prensa. Luego me ha llamado por teléfono.

Más información Aliaga achaca los ceses en el PAR a la pérdida de confianza y pide mirar al futuro

¿Y que justificación le ha dado?

Que me nombró con confianza y me destituye por confianza. Yo le he deseado suerte.

En su caso y en el de Javier Callizo, ya exsecretario general, parecen ceses por ir en una candidatura contraria.

Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un congreso es la confrontación legítima de ideas. Tengo todo el derecho a presentarme.

Vamos hacia 2023 y hay que elaborar listas electorales. ¿Recomendarán a los renovadores colaborar con los oficialistas?

Desde dentro vamos a tratar de recomponer el partido y luego ya se verá. Trataremos de calmar los nervios porque somos los que tenemos el futuro. Yo tengo el futuro. Y tenemos que pensar en 2023.

Dicen desde el sector oficialistas que algunos de sus apoyos están cambiando de bando.

No es verdad. Es una manera de justificarse y argumentar lo que es insalvable, que es que no quieren recomponer.

¿Son partidarios de hablar con otras fuerzas como Cs para tratar de fraguar una candidatura conjunta?

Nosotros somos del PAR. Lo hemos sido siempre. A pesar de las mil heridas que ha habido a lo largo de la historia del PAR.

Berta Zapater sí habló de colaboración con Cs en la Diputación de Teruel. Y ella está con usted en los renovadores.

En las instituciones cada uno verá lo que tenga que hacer.

Más información Soro felicita a Aliaga y cree que la situación del PAR no afectará al cuatripartito

¿Qué futuro le augura al PAR?

Difícil. Ha ganado el congreso por escasísima diferencia. Dijo que dimitiría si sacaba un 51%, lo ha sacado y no ha dimitido.

Aún se debe decidir en el juzgado si en el congreso hubo irregularidades.

Aparte de las irregularidades previas vamos a ampliar la denuncia a otras más que se han producido. Irregularidades ha habido. Si los juzgados vieran que han existido irregularidades la única opción que queda es declarar nulo el congreso y volver a convocar otro.

¿Encabezaría la candidatura?

Aún falta mucho. Hay que esperar.

Aunque al iniciar el congreso se habló de la necesidad de renovar la ideología del partido. Pero fue tan bronco que no se hizo.

Yo hablé de ideología, y Arturo solo cinco minutos. El habló del Gobierno de Aragón.

Así que el congreso deja un PAR dividido, con un sector oficialista y otro de los renovadores y sin una ideología actualizada.

La marea renovadora tiene ideología y lo que queremos es salir al territorio a tratar de que la ideología vuelva al centro del partido.

¿No les gusta el papel del PAR en un cuatripartito junto a PSOE, Podemos y CHA?

Nosotros hemos dicho que no veníamos a romper nada. En el pacto con Podemos hubo que dar muchas explicaciones a las bases porque no lo entendieron. No se puede pasar de la foto de la plaza de Colón a pactar con Podemos, porque lo que ha de tener es un criterio propio y es lo que no se ha tenido. Tengo que decir que este Gobierno ha sido estable, pero hemos sido irrelevantes.

¿Agotará Arturo Aliaga la legislatura?

Visto lo visto no sé que va a poder hacer más.

¿Puede haber alguna medida más, como cambios en la Diputación de Teruel?

No lo sé.

¿Cuáles serán los próximos pasos del sector renovador?

El jueves nos juntaremos y tomaremos decisiones.