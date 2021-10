Arturo Aliaga: "Me siento legitimado, no puedo dejar abandonados a los que me votaron"

Se le vio hierático sentado durante la bronca por el supuesto pucherazo. ¿Qué pensaba en esos momentos?

En ese caso no había ninguna cuestión relacionada con el pucherazo, sino un acuerdo tomado por la mañana de incluir una serie de papeletas de gente que no podía venir, con certificado médico. No he querido interferir en las decisiones y me pareció muy acertado que el presidente del congreso no sumara esos votos (9).

¿Pero qué le vino a la cabeza en medio de ese espectáculo, con militantes acusándoles de tongo y llamándoles sinvergüenzas?

No pensaba, sufría. ¿Pero merece la pena esto, tan importante es lo que se juega para subirse, gritar? Hemos compartido muchos años.

Hace seis años obtuvo un 83% de respaldo, ayer un 51,9%. ¿Se siente legitimado para seguir al frente del partido?

Sí, porque me lo han dicho los militantes y ha habido acontecimientos extraordinarios. Cuando presenté la candidatura no atisbaba que se iban a producir estos movimientos volcánicos de última hora. Sí me siento legitimado. No puedo dejar abandonados a los que me votaron y a otros que no han venido.

En la presentación de su candidatura dijo que si obtenía el 51% de los votos se marcharía a su casa ¿Qué ha cambiado?

Una situación extraordinaria. En las últimas 48 horas han pasado cosas extrañas; y se me comunica que el acuerdo pasa por ‘o yo o nada’, expulsándome al Senado como un trapo, sin ninguna otra capacidad de negociación ni salida. ¿Merezco ese trato? Hay que tener un poco de dignidad.

Insiste en aludir a cosas extrañas. ¿A qué se refiere?

No entiendo cómo se ha organizado en 24 horas o ya estaban y no me he enterado...

Se refiere a la lista de los críticos.

Una de las alcaldesas que ha estado en el congreso me ha dicho que estuvo con Elena Allué hace diez días y que le dijo que si me presentaba no lo haría ella. Yque Carmen Herrero había dicho que me apoyaría y luego se cambió en 48 horas. Eso es extraordinario. ¿O no?

¿Teme que la Justicia anule el congreso?

Si lo anula, cumpliremos lo que diga la Justicia. No me voy a oponer a ninguna decisión judicial.

¿Y no tendría que asumir algún tipo de responsabilidad?

No, no, no. Todas las decisiones las tomó la ejecutiva. Convocó el congreso y nombró la comisión organizadora. La responsabilidad es colegiada. Yalguna de las que hablan de la impugnación estaban en esa comisión ejecutiva. Es un poco kafkiano. ¿Cómo cree Elena Allué en este partido si aplaude una demanda contra decisiones de un órgano en el que ha estado sentada? También es verdad que faltó a alguna ejecutiva en la que se tomaron decisiones.

¿Se siente cómodo liderando el PAR con acusaciones de irregularidades en el censo del partido?

Estoy cómodo porque me han votado 210 compromisarios. Zapatero ganó a Bono por 9 votos y fue presidente del Gobierno sin que nadie se rasgara las vestiduras. Yahora le pregunto: ¿usted cree que si la señora Allué hubiera ganado por 20 votos pensaría que no había ganado el congreso?

¿Considera ético seguir en estas condiciones?

Para mí, sí. (Eleva la voz) Sigo siendo presidente del PAR.

Su rival le invitó a marcharse ¿La cesará usted como directora general de Turismo o contará con ella mañana (por hoy)?

El lunes toca hablar de los presupuestos de Aragón.

¿Y el martes?

El martes, lo que Dios quiera.

¿No piensa tomar decisiones acerca de su equipo en la DGA, con tres miembros en la lista contraria?

Esa es una cuestión que tengo que analizar seriamente, ver por qué ha sucedido y a partir de ahí tomaré las decisiones que considere beneficiosas para el PAR. Solo para el PAR.

No hay ni un crítico en la nueva ejecutiva. ¿aún cree posible la integración?

Lo he dicho abiertamente.

Se ha referido al resto de órganos inferiores que se deben renovar ahora.

La ejecutiva se votó ayer. Incluso alguna persona iba en mi lista el viernes y sin decirme nada apareció en la otra, por lo que me lo tuve que tragar y poner a otra.

¿Qué viabilidad tiene un partido roto en dos?

No estoy en esa labor. Estos días ha habido ciertas intoxicaciones y yo no me dedico a ellas. Fui a las Cortes, me reuní con la ministra...

¿Acusa a los críticos de intoxicar?

A algunos alcaldes no les dijeron que su máxima era la cabeza de Arturo Aliaga. No se les informó.

¿Cree que se irán del partido?

No lo sé, pregúnteselo a ellos.

Le pregunto su opinión.

No, si uno dice que ama al PAR y ha escuchado mi proyecto, que es más aragonesista con el fin de construir Aragón y no lo que se presentó ayer (el sábado, por parte de Allué), que fue un ataque a la figura de Arturo Aliaga. Despiadado.

¿Considera que esta fractura en el partido ensombrece su trayectoria política?

No, solo si me hubieran puesto como querían en un vagón de cercanías, pintado de grafitis, en una vía muerta. Ese era su objetivo.

¿Se le ha pasado por la cabeza dejarlo todo en las últimas horas?

No, al revés. Después de estos ataques, que no merecía, me tengo que defender. Tengo honor.

Tal y como habla, ¿aún cree que puede construir con esos compañeros de partido?

No descarto nada porque el tiempo borra todo. Tengo una cultura de pacto, de no enfrentar.