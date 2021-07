El TSJA anula la cautelarísima para que el ocio nocturno pueda abrir al menos hasta las 0.30

La hostelería podrá abrir desde este martes hasta las 23.00 con las terrazas al 100% y las discotecas y establecimientos de ocio nocturno podrán hacerlo hasta las 00.30. Lo acaba de aclarar así la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) resolviendo así el desconcierto generado este lunes entre los hosteleros tras un auto judicial que tumbaba la última regulación de horarios impuesta por la DGA y que, según esta, le abocaba a aplicar las restricciones del nivel de alerta sanitaria 2. Es decir, cafés, bares y restaurantes iban a verse forzados a cerrar a las 23.00 reduciendo el aforo de las terrazas al 50% con mesas de 6 en lugar de diez.

Fueron dos asociaciones de hosteleros las que recurrieron la orden del Gobierno aragonés para intentar recuperar los horarios y aforos del nivel de alerta 1. Pero, como aclara ahora el TSJA, al aceptar la medida cautelarísima que proponían, no podía tornarse a la situación de comienzos de julio, ya que el pasado día 8 se dictó un nuevo decreto ley que establecía el nivel de alerta 2.

NOTICIAS RELACIONADAS Los hosteleros aragoneses sufren el desconcierto y urgen a los jueces a que aclaren cómo quedan los horarios

Tras la resolución del TSJA, la DGA emitió un comunicado en el que indicaba que, aferrándose a la ley, solo cabía la aplicación estricta de las restricciones del nivel 2, lo que de forma evidente perjudicaba a los propios recurrentes. Para aclarar la situación, la Asociación de Cafés y Bares y la Salas de Fiesta, Baile y Discotecas pidieron inmediatamente una aclaración a la sala de lo Contencioso-Administrativo, que es la que ahora se ha pronunciado.

Los argumentos del TSJA

“La aplicación del régimen de alerta 2, sin matiz alguno, resulta más perjudicial para los recurrentes que el implantado por la orden (nivel de alerta 2 modulado)”, señala en la aclaración del auto el magistrado ponente Javier Albar. “Por todo ello, y a fin de no perjudicar a los recurrentes ni a terceros, procede levantar la medida cautelarísima”, concluye.

El Tribunal Superior justifica de algún modo esta marcha atrás en la premura que implica resolver una cautelarísima. "Se hizo una valoración de urgencia de la medidas solicitadas", apunta, "no habiéndose realizado un análisis en profundidad, que no cabe sin oír a la otra parte". Al emitir su auto y anular parte de nueva regulación de horarios y aforos emitida por el Ejecutivo regional, el TSJA concedía a este último la posibilidad de presentar alegaciones hasta el 16 de julio. Pero la DGA contestó de forma inmediata, este mismo lunes, lo que ha permitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo entrar en el fondo del asunto y evitar un mal mayor. De hecho, en su último pronunciamiento no solo hace la aclaración que le pedían los hosteleros sino que resuelve ya la cautelar. Y aunque los hosteleros no han conseguido lo que inicialmente perseguían, han logrado al menos recuperar unas horas de ocio nocturno y más aforo en las terrazas de bares y restaurantes.