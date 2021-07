Los hosteleros aragoneses sufren el desconcierto y urgen a los jueces a que aclaren cómo quedan los horarios

La vorágine de noticias respecto a las restricciones en la hostelería provocó este lunes un importante desconcierto en el sector que vio cómo al mediodía el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) les daba la razón respecto a que no son "focos de contagio", pero solo unas horas después, la DGA entendió que, tras las cautelarísimas, entraba en vigor el nivel 2, mucho más restrictivo. Unas interpretaciones sobre las que la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y la de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas reclamaron aclaraciones al tribunal, que confían en tenerlas a lo largo del día de hoy.

"La filosofía de la sentencia es muy clara porque lo que le está diciendo a la DGA es que se ha pasado de frenada", puntualizó Alberto Campuzano, representante del ocio nocturno. Una visión que compartió su homólogo de Cafés y Bares, José María Marteles: "El TSJA ha ratificado que, apriorísticamente, no consta una directa relación entre la hostelería y el nacimiento de los nuevos brotes". La sensación entre aquellos que recurrieron las restricciones del nivel de alerta 2 modulado era clara: se debía volver a la situación previa, con el cierre de la hostelería a la 1.00 y el ocio nocturno a las 3.00. Pero la DGA no opinó lo mismo. "Nos parece una jugarreta. Les he dicho a mis asociados que hoy tenemos derecho a abrir hasta las 3.00. Hasta que el tribunal nos diga lo contrario, nosotros vemos clara la sentencia", puntualizó Campuzano. Tampoco recibieron ninguna comunicación de la DGA al respecto. "Hoy hace un año que nos cerraron sin ningún criterio técnico y los contagios siguieron expandiéndose", lamentó al ver cómo la situación se puede volver a repetir.

Ambos insistieron en el "compromiso con la situación sanitaria". "Estamos en la sexta ola y hay que extremar más que nunca que se cumplan todas las normas", recalcó Campuzano, quien calificó el cierre a las 0.30 -vigente hasta este lunes- como un "cierre encubierto".

Una terraza ayer por la tarde en la céntrica plaza de López Allué de Huesca. Rafael Gobantes

El presidente de los hosteleros en Teruel, Roche Murciano, afirmó que "el enfado y la indignación" están cundiendo entre los empresarios debido a los constantes cambios en las restricciones de aforo y horario de cierre de los establecimientos y subrayó que el sector "se siente cabeza de turco". Murciano destacó que "entre el auto que ha dictado el tribunal y la interpretación que ha hecho la DGA, nos están volviendo locos". Explicó que ayer por la mañana, al conocerse la resolución judicial, todos los hosteleros de Teruel se pusieron "contentos", pero por la tarde, al informarse de la respuesta del Gobierno aragonés, los profesionales volvieron al "pesimismo". "Nos toman el pelo; ahora sí, ahora no; esto no hay quien lo entienda", dijo el representante de los hosteleros turolenses.

Fernando Polo, hostelero, se mostró preocupado por el constante riesgo de recortes de aforos y horarios que se cierne sobre su negocio y reclamó que no se endurezcan más las restricciones. A su juicio, la postura de la DGA respecto al auto del TSJA es "un aviso de que si no cumplimos las normas a rajatabla la situación puede empeorar".

Por su parte, desde la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Huesca indicaron que siguen abogando "por la vía del diálogo". "Conviene tomar soluciones de carácter constructivo que se esperan sean tempranas y no perjudiquen más al sector", ya muy tocado, y sobre todo que esta última situación "se aclare lo antes posible". Los hosteleros oscenses desean poder trabajar con normalidad cuanto antes e insiste en que se cumplan algunas normativas como la denominada "antibotellón". "No se entiende como se pueden producir ciertas prácticas que son perjudiciales en la lucha contra la pandemia, contribuyen a aumentar la incidencia positiva y fomentan la inseguridad ciudadana", concluyeron.

Un fin de semana "desastroso"

El primer fin de semana en nivel de alerta 2 modulado -con el cierre de la hostería a las 23.00 y el del ocio nocturno solo hora y media más tarde- fue "desastroso" para el sector. Campuzano detalla que los pubs y discotecas de Zaragoza ingresaron solo un 30% de lo que hicieron siete días antes: "Supone un 10% de lo que hacíamos en prepandemia. Es un desastre para nosotros".

En Teruel, Roche calificó la situación de "ruinosa", especialmente en el fin de semana la ‘no Vaquilla’. También la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Huesca notó las restricciones, que obligaron a mandar de nuevo a un buen número de trabajadores al ERTE. Según una encuesta interna a la que contestaron casi 100 empresas, se valora en un 25% entre los trabajadores habituales y otros que se habían contratado para las medidas más flexibles.

"Nos quitan cuatro horas, dos fuera y dos dentro, y la caja se redujo a menos de la mitad que el fin de semana pasado", explicó Carlos Bordonaba, hostelero de la plaza de Los Fueros, quien reconoció que había "mucha policía" y que la gente estaba "bastante tranquila".

La Policía coincidió en destacar la ausencia de incidentes. Los agentes, que vigilaron el cierre de establecimientos, no reseñaron ningún percance grave. "Los datos sanitarios no ayudan a relajarse y quizá jóvenes y mayores están más concienciados", indicó la intendente de la Policía Local, Beatriz Rivas. La imagen no fue la de días atrás, con decenas de personas apiñadas a las puertas de algunos bares y quizá a ello contribuyó, aclaró, la presencia de voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, que a propuesta de este cuerpo policial, repartieron mascarillas e informaron de los riesgos a los clientes de las zonas de ocio.