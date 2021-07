Caos normativo

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha vuelto a dar la razón al sector de la hostelería y el ocio nocturno al suspender la última regulación de horarios y aforos impuesta por el Gobierno de Aragón, el pasado 8 de julio, cuando anunció que la Comunidad retrocedía a la fase 2 de la alerta ante el incremento de contagios de coronavirus.

La DGA ha reaccionado aferrándose a la ley y aduciendo que los jueces le abocan a aplicar de forma estricta el nivel de alerta 2. El TSJA, que debía haber evitado la ambigüedad y haber sido más claro en cuanto a las medidas, tiene que aclarar cuánto antes el criterio jurídico. El Gobierno de Aragón, por su parte, debe adecuar la normativa al espíritu del auto.

La pugna jurídica por la covid en Aragón, como en algunas otras autonomías, no ceja. La sexta ola de la pandemia en la Comunidad ha llevado a las autoridades a echar marcha atrás en la desescalada. Pero el TSJA asegura que se ha ido demasiado lejos en lo que a la hostelería se refiere. Por ello ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por cafés, bares y ocio nocturno y ha suspendido la última regulación de horarios y aforos impuesta por el Gobierno de Aragón. Para la Sala de lo Contencioso Administrativo, no consta a priori una relación directa entre la hostelería y los nuevos brotes de coronavirus detectados, por lo que no estarían justificadas las limitaciones impuestas a un sector que está atravesando «un periodo durísimo de baja de la actividad». Sin embargo, la anulación de parte de la orden se ha traducido en un endurecimiento de las restricciones en vez de una mejora de la modulación. Quince meses después de la declaración del primer estado de alarma por la pandemia en España, la gestión de la crisis sanitaria sigue marcada por errores y confusiones que ya no son justificables como en los compases iniciales.