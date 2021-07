Sanidad prevé adelantar las segundas dosis de Astrazeneca a los mayores de 60 a partir de este miércoles

Sanidad prevé adelantar las segundas dosis de Astrazeneca para las personas de 60 a 67 años que estaban pendientes de completar su vacunación a partir de este miércoles, según han indicado fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, que no concreta la fecha exacta a partir de la cual podrán citarse estas personas, pero será previsiblemente "a mediados de esta semana".

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico quiere dar opción de adelantar la administración de las segundas dosis a todos aquellos aragoneses en este grupo de edad que tuvieran cita para completar su vacunación "entre finales de julio y principios de agosto".

"Se está articulando el sistema de autocita para que todas las personas que tenían programada más tarde la segunda cita puedan adelantarla a través de la aplicación de 'Salud Informa', siempre y cuando se respete un intervalo mínimo de 8 semanas entre la primera y la segunda dosis", señalan fuentes del Departamento.

En Aragón, como en el resto de España, el grupo de 60 a 67 años y, en concreto, los mayores de 65 fueron los últimos en ser llamados a vacunarse con Astrazeneca cuando se reanudó la vacunación con este fármaco el pasado mes de abril. A diferencia de Pfizer, en la que el plazo entre una y otra dosis es de tres semanas, la vacuna anglosueca exigía entonces un intervalo de 10 a 12 semanas, lo que explica que muchas personas tengan programada su segunda cita a finales de julio o principios de agosto.

La semana pasada, el Ministerio de Sanidad anunciaba una nueva modificación en el plan de vacunación tras conocerse, a través de la última actualización de la ficha técnica de la vacuna, que el plazo recomendado ahora entre una y otra dosis de Astrazeneca se había rebajado a 8 semanas, motivo por el cual se instó a las CC. AA. a acelerar la vacunación de este colectivo al que se va a dar ahora la opción de adelantar y cambiar su fecha a través del sistema de autocita.

Desde el departamento de Sanidad subrayan que esta posibilidad que se abrirá a mediados de semana no pretende "modificar agendas", pues habrá quien se haya organizado ya en función de sus vacaciones la segunda cita y no le venga bien adelantarla. "Se va a dar opción de adelantarla al que quiera hacerlo. Y la idea es que pueda entrar en funcionamiento a mitad de semana", indican.

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca también frenar el repunte de contagios de coronavirus en Aragón que en los últimos días ha triplicado la incidencia a siete días precisamente en este grupo de edad, el de personas de entre 60 a 70 años.

Celebran que se adelante la autocita a este grupo

Desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza aplauden la decisión de la DGA de adelantar la administración de segundas dosis de Astrazeneca a este grupo de edad, y reconocen que desde el anuncio hecho por parte de la consejería han recibido numerosas solicitudes de pacientes que querían cambiar su cita en los centros de salud "porque no se lo permite la aplicación".

"Está viniendo la gente al ambulatorio para que les cambiemos el día y esa gestión consume bastante tiempo porque son muchas citas que cambiar. Si a partir del miércoles se puede hacer a través de la aplicación, nos permitirá ahorrar tiempo y será mejor", subraya la presidenta del Colegio de Enfermería, Teresa Tolosana, quien recuerda que tanto los centros de salud como las farmacias siguen a disposición de aquellos pacientes que no tengan facilidad en el manejo de internet y las nuevas tecnologías para ayudarles a tramitar estos cambios de cita. No obstante, puntualiza: "ahora mismo la gente que viene no es tanto porque no sepa manejarse con la app, sino porque esta no le está dejando. En estos casos, les pedimos que tengan un poquito de paciencia", añade.

Llamamientos para inmunizar y rellenar huecos

Además, algunos centros de salud, en función de la llegada de nuevas dosis y de los huecos que se quedan sin cubrir, están realizando de forma "puntual" llamamientos a través de las redes sociales para completar agendas con primeras dosis de Pfizer y Moderna (en ningún caso con segundas dosis de Astrazeneca). "Puntuamente se quedan huecos sin cubrir y una dosis que se queda en la nevera es una dosis que no inmuniza. Nuestra tendencia es que hay que ponerlas todas, pero no segundas dosis, primeras de Pfizer y de Moderna, porque es la gente joven la que por temas vacacionales, si quedan huecos sin cubrir, se interesa y responde a estos llamamientos. En concreto nosotros tenemos una página del centro donde semana a semana se va informando al barrio de qué agendas tenemos, qué dosis nos llegan y qué días, y se intenta así informar a la población y en algunos casos animarla si algún día nos quedan huecos descubiertos para que esa agenda se llene y se utilicen todas las dosis que hay en el centro", concluye Tolosana, enfermera del Centro de Salud del Arrabal.