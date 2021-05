Los hosteleros del Tubo preparan un fin de semana "seguro y libre de covid"

“Tras un año difícil, el Tubo es ahora más seguro que nunca”. Con este lema, la asociación de comerciantes del corazón de Zaragoza saldrá los próximos días 14, 15 y 16 a la calle para animar a sus habituales clientes a recuperar la rutina en los bares, eso sí, con toda la precaución que exige la crisis sanitaria.

“Por las calles se colocarán dos puestos en los que se repartirán 5.000 mascarillas FFP2 homologadas y también dispensadores de hidrogel para los visitantes. Queremos demostrar que el Tubo es seguro y, para eso, un equipo de informadores también explicará las medidas para disfrutar al máximo sin poner en riesgo la salud”, cuentan desde la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de esta popular zona de tapeo. Son más de 50 establecimientos los que se han sumado a la iniciativa, que tratará de revertir las imágenes que hace semanas se hicieron virales en las redes con aglomeraciones, pocas distancias y ausencia de mascarillas. Los bares del Tubo dan empleo a más de 2.000 familias zaragozanas y, por eso, los hosteleros son los primeros en exigir responsabilidad y concienciación.

“La hostelería no está contagiando, nunca los bares habían estado tan desinfectados, tan limpios y tan bien como ahora”, dice Dora Gracia, responsable de la taberna Doña Casta, que se queja de las exiguas o nulas ayudas que hasta la fecha ha disfrutado el sector. Esta semana Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón darán luz verde a un paquete de subvenciones, que los regentes de los bares emplearán en “pagar los préstamos que tuvimos que pedir para no cerrar los negocios y arruinarnos”, según explica Pablo Cano. El responsable del Rock & Blues se muestra partidario de “ampliar aforos y de que vuelvan las barras, como ya se hizo el verano del año pasado”, explica. “El virus no creemos que sea selectivo respecto a los horarios, por lo que lo mismo daría cerrar a las diez que a las doce”, opina el hostelero.

"Son calles pequeñas y estrechas, pero se pueden organizar de tal forma que haya seguridad"

Víctor Vicente, de Eurovisex, entiende que importa más “la actitud personal dentro de los establecimientos” que las propias limitaciones de aforo y, aunque admite que las del Tubo son calles peculiares y muy estrechas, “se pueden organizar la circulación de tal forma que haya seguridad”. “Queremos enviar el mensaje de que estamos preparados para recibir a gente y de que cumplimos las normas”, dice el comerciante.

Patxi Jiménez, al frente de Casa Lac, confía en que la campaña llegue a la ciudadanía porque “manteniendo un mínimo de comportamiento y de cumplir las reglas se puede seguir disfrutando del Tubo como siempre, no tiene que haber ningún problema”. Asegura que, cuando lleguen, destinará las ayudas de la administración para “paliar parte las pérdidas generadas durante estos meses de pandemia y restricciones”.

Los hosteleros del Tubo -y del resto de la ciudad- siguen muy pendientes de lo que han dado en llamar ‘plan de rescate de la hostelería’ por parte del Consistorio y la DGA y, también, continúan muy atentos ante la posible ampliación horaria de su actividad. El presidente Javier Lambán anunció el pasado fin de semana que “próximamente” se podría ampliar el horario de cierre hasta la medianoche, lo que permitiría dos horas más de negocio que en la actualidad. Algunos han oído “un globo sonda” y especulan con que esta medida podría favorecer primero a los bares que dispongan de terrazas al aire libre, lo que verían discriminatorio porque muchos veladores en las imbricadas calles del Casco Histórico no hay.

Una patrulla policial, hace unos días en la zona. Oliver Duch

El presidente de Cafés y Bares, José María Marteles, considera que las medidas adoptadas en Aragón para reactivar el sector se quedan “cortas” en relación a otras Comunidades, en las que se han abierto las discotecas (Andalucía) o en las que el ocio nocturno cierra a las 2 de la madrugada y el interior de los bares está abierto al 75% (Madrid). En este sentido, apuesta por permitir el consumo en barra y ampliar el aforo interior a la mitad, ya que son un 40% de los establecimientos de la ciudad los que no tiene veladores.

Los hosteleros en bloque rechazan las imágenes de fiesta en la calle que se vieron el pasado fin de semana tras el fin del estado de alarma en muchas ciudades de España. Consideran que, precisamente, los botellones y las fiestas sin ningún tipo de control (ignorando la norma que impide reunirse en grupos de más de seis personas) hacen mucho más daño que disfrutar “de forma ordenada” de un bar. En este sentido, el presidente de la Asociación de Discotecas, Alberto Campuzano, lamenta que la DGA sea incapaz de “tomar decisiones valientes” y considera que deambular a las doce de la noche por la calle sin control es más peligroso que estar en una discoteca con el gel y la mascarilla requeridos.

Los folletos que se repartirán desde el viernes. Heraldo

Algunos comerciantes sugieren que las administraciones ayuden en la inversión en medidores de ozono o en la adquisición de filtros HEPA porque saben que el verano está a la vuelta de la esquina y se juegan la facturación de buena parte del ejercicio.

Confían en que las peores estampas vividas en sus calles -coincidentes con el puente de la Cincomarzada- sean agua pasada y que el público tenga “dos dedos de frente” para evitar aglomeraciones. En un solo fin de semana de marzo la Policía Local interpuso más de 300 propuestas de sanción en la zona por el incumplimiento de las normativas sanitarias para frenar la pandemia del coronavirus. El Ayuntamiento informó de que las infracciones más notificadas por los agentes guardaban relación con el uso incorrecto de la mascarilla, los aforos máximos permitidos y el consumo de alcohol en la vía pública.