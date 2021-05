Los empresarios del ocio nocturno estudian ya recurrir la orden de los horarios de apertura

Los empresarios del ocio nocturno de Aragón estudian recurrir la orden autonómica que regula aforos y horarios de apertura. En su opinión, el fin del estado de alarma está provocando verdaderos "agravios comparativos" entre comunidades, ya que regiones como Andalucía sí permitirán la apertura de pubs y discotecas hasta las 2.00.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, confirmó ayer que esta opción está ya sobre la mesa. "Se ve claramente qué gobiernos quieren salvar la economía. Simplemente pedimos recuperar el derecho a poder ganarnos la vida", afirmó.

El sector, que ya en su día presentó más de 40 reclamaciones patrimoniales contra la DGA por las pérdidas ocasionadas por las restricciones contra la covid-19, sopesa ahora ir un paso más allá.

Campuzano acusó al Ejecutivo de Javier Lambán de actuar "sin ningún criterio técnico" y recordó que Aragón ha sido la Comunidad en la que más tiempo han permanecido cerrados estos negocios. "Estamos trabajando para ir ante los tribunales ante la desidia que están demostrando. La gente está con la moral por los suelos y las ayudas no terminan de llegar. Parecen estar poniendo más empeño en recaudar las sanciones que en tramitar las solicitudes", agregó.

Los expertos consultados por este diario admitieron que la apertura de bares y restaurantes más allá de las 22.00 no es el "mejor escenario", pero consideraron que podría ser un revulsivo a las reuniones en viviendas, donde es más difícil controlar aforos, el uso de mascarilla y la ventilación.

Recalcaron, en este sentido, que en estas citas sociales en domicilios particulares se producen buena parte de los contagios, por lo que, "en principio", podría ser mejor tener estas cenas bajo la supervisión de la autoridad en un establecimiento.

En cualquier caso, el presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró que su Ejecutivo no escuchará "cantos de sirena irresponsables ni frívolos". "Sabemos que tenemos la responsabilidad de preservar la vida y la salud de los aragoneses por encima de cualquier otra situación. Siempre hemos estado absolutamente abiertos a tomar medidas cuando se pueden tomar para facilitar la actividad económica de sectores importantes. De hecho, además de ser la Comunidad que más ayudas está dando, somos una de las que menos ha cerrado los bares y menos restricciones ha impuesto al turismo", dijo.

Sí insistió el líder autonómico en que "en cuanto sea posible, y no tardando mucho", se ampliarán "sustancialmente" los horarios de apertura de los bares y restaurantes situados en zonas no confinadas. Él mismo avanzó el pasado fin de semana que la idea sería permitirles estar hasta la medianoche. Esto haría que la hostelería ganase dos horas para servir cenas. Para el ocio nocturno, no obstante, "no supondría ningún cambio", según confirmó ayer Campuzano. Los empresarios aseguraron sentirse "expropiados" y lamentaron que ni siquiera se les ofrezca un horizonte al que agarrarse tras meses de cierre.

A su entender, una fórmula como la de Andalucía permitiría "escalonar la afluencia" y reducir los botellones. "Podría trabajarse con reserva", apuntó, al tiempo que recordó la importante inversión que hicieron estos establecimientos en mobiliario, mamparas, señalización y dispensadores de gel hidroalcohólico en las semanas posteriores al primer estado de alarma para "poder abrir únicamente unos días" antes de la segunda ola. "Queremos que se dejen de anuncios y hagan ya algo por este sector", manifestó.