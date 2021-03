Los hosteleros aragoneses podrán reclamar en torno a un 6% de las pérdidas de 2020 al nuevo plan de rescate

Los hosteleros podrán reclamar en torno a un 6% de las pérdidas de facturación de 2020 al nuevo plan de rescate autonómico, que superará los 40 millones de euros y se centrará en la hostelería y el turismo, dos de los sectores más castigados por la covid-19 y las restricciones impuestas para frenar el avance del virus.

Como adelantó este diario, las ayudas irán por tramos y se concederán en función de la caída registrada. Los solicitantes tendrán que presentar, entre otros documentos, la declaración del IVA de 2019 y de 2020 para justificar sus pérdidas. Tras semanas de conversaciones con el sector, está previsto que el Gobierno aragonés presente hoy mismo las líneas maestras del plan, que estará financiado por la DGA (60%), los ayuntamientos (20%) y las diputaciones provinciales (20%).

Los hosteleros habrían reclamado al Gobierno autonómico "ayudas rápidas y fáciles de tramitar", ya que la situación de muchas empresas es ya insostenible y, como recordaron los consultados, "cada día cuenta". No quieren que ocurra como en las últimas ocasiones ni que sus solicitudes "se eternicen" por la burocracia.

Afalta de conocer la cuantía exacta de las ayudas, el sector teme que la partida "se quede corta", dado que las entre 13.000 y 14.000 empresas que se podrían beneficiar de este plan acumulan cientos de millones de euros en pérdidas. "Una cosa será el porcentaje que se pueda reclamar y otra, el que se conceda", dijeron.

A él podrán acogerse cafeterías, bares, restaurantes, hoteles, casas rurales, cámpines, discotecas y todos aquellos negocios vinculados a la hostelería y el turismo. El pequeño comercio, sin embargo, quedará fuera.

El Gobierno aragonés ha consensuado el plan con CEOE-Aragón, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo, las diputaciones provinciales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). No ha informado, sin embargo, al Ayuntamiento de Zaragoza, que, según los planes del Ejecutivo, tendría que aportar el 20% de las ayudas que reciban los hosteleros de la capital.

Fuentes del Consistorio confirmaron que "no se ha hablado nada" y que el Ayuntamiento no conoce "oficialmente nada" del plan. Recordaron, en este sentido, que el presupuesto municipal incluye una partida de 10 millones de euros para ayudas al comercio y la hostelería. Desde la Famcp, no obstante, recalcaron que "se ha informado a los grupos de la Federación y a la ejecutiva", donde el PP tiene representación.