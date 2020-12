El sector hotelero de Aragón considera «absolutamente decepcionante» un plan de rescate sin ayudas directas

«Un plan de rescate decepcionante, insuficiente e injusto para nuestro sector que está cerrado por orden gubernativa». Con estas palabras mostró ayer Luis Vaquer, presidente de la Confederación de empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, su profundo desengaño con un plan que ha tardado nueve meses en llegar y que ni de lejos cubre las expectativas. «El tema de los alquileres, que lo habíamos reivindicado, lo dan solo para grandes tenedores, que son la minoría. Lo agradecemos, pero no va a llegar a todos. Igual que la exoneración de cuotas en los ERTE, está bien, pero su validez se queda corta ya que acaban el 31 de enero», dijo.

Asimismo, criticó que no den ayudas directas. «Se nos tiene que indemnizar cuando se nos ha impedido la actividad y aunque sea tarde por vía de la justicia vamos a recuperar lo perdido. Alguien tiene que pagar el daño que se está haciendo al sector», señaló Vaquer, molesto con que el Gobierno diga que serán las comunidades las que asuman el pago de las ayudas directas. «Se pasan la pelota y escurren el bulto», señaló.

José Luis Yzuel, presidente de la Federación española de Hostelería mostró también su disgusto. «Si bien todas las ayudas son bien recibidas, estas debemos de calificarlas de escasas, insuficientes y desde luego no las esperadas». Las directas, añadió, «son esas las que necesitamos: nos ha confirmado el Gobierno que se van a gestionar a través de las comunidades; vamos a esperar que así sea». Sobre la rebaja en el arrendamiento, cuestionó que incluya solo a grandes tenedores por lo que «va a llegar apenas al 5% de los locales».

«El Gobierno está cometiendo un error histórico al no apoyar la principal industria del país por un cambio de modelo que no sabemos como funcionará», reflexionó Vaquer. «Para 2021 no hay prevista ninguna ayuda y las que ha habido en Aragón han sido testimoniales y se han quedado a la cola de España».

Luis Femía, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, calificó de «absolutamente insuficiente» este plan. «No es el que necesita el sector: queremos trabajar y que se nos compense por las suspensiones y restricciones continuas de tal manera que se pueda armonizar el nivel de gastos a la generación de ingresos». Para Femía este plan, «sin ayudas directas –en Navarra las ha habido de 20 millones, pero en Aragón han sido ínfimas– es decepcionante y de escaso alcance». Si en nueve meses «no han hecho nada es que les falta intencionalidad de ayudar a un sector que supone el 12,6% del PIB». El «panorama es desolador», advirtió, y «el primer trimestre de 2021 será muy duro».

Los empresarios aragoneses, representados a través de CEOE, Cepyme, el Consejo de Cámaras y Cehta, quisieron mostrar ayer su apoyo en bloque al sector y consideraron esencial compatibilizar la apertura de los negocios de hostelería y turismo con la protección de la salud , así como crear nuevas líneas urgentes de ayudas.