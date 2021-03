Irene Vallejo, Amaral, Bunbury... La cultura aragonesa felicita a 'Las niñas'

Fue la noticia de la noche, de la semana y, probablemente, del año en el mundo de la cultura aragonesa. Pilar Palomero hizo historia en la madrugada del domingo al conseguir cuatro premios Goya por su primer largometraje, 'Las niñas', rodado en parte en Zaragoza y con infinidad de guiños a la capital del Ebro en los años 90. La discoteca Green, la música de Los Niños del Brasil y los colegios de la época aparecen en una cinta que aún puede verse en los cines y que volverá a reestrenarse en muchas pantallas tras el éxito en los Goya.

Lo más granado de la cultura aragonesa se ha volcado en mostrar su cariño a Pilar Palomero a través de las redes sociales y, en Twitter, el mismo Enrique Bunbury ha querido dejar un mensaje de afecto ha todo el equipo de la película en la que -como no podía ser de otra manera- suena música y se ven pósters de Héroes del Silencio.

También desde la cuenta oficial de Amaral felicitan a Palomero y Eva y Juan explican que, tras el desconfinamiento, la primera película que fueron a ver en el cine fue 'Las Niñas'. "Felicidades, Pilar Palomero y todo su equipo por esa maravillosa película y esos merecidos Goyas", escriben.

Además del mundo de la música (recordemos que estaba nominado también el zaragozano Carlos Naya por la banda sonora de la película), también llegan muestras de alegría desde otros ámbitos como el literario, el fotográfico o, por supuesto, el propio cinematográfico. La escritora Irene Vallejo, autora del premiadísimo ensayo 'El infinito en un junco', manda un abrazo a Pilar Palomero y, también, a la directora de fotografía Daniela Cajías, que se llevó el cabezón a su casa por su delicado trabajo. "Han hecho historia con 'Las niñas'", dice Vallejo, antes de expresar también toda su admiración para Jorge Fuembuena. El fotógrafo zaragozano, responsable de la foto fija y del cartel anunciador, ha compartido por Instagram una fotografía del nutrido equipo en un momento del rodaje en la capital aragonesa.

Pilar Palomero y la directora de fotografía Daniela Cajías han hecho historia con “Las niñas”. Toda mi admiración para ellas y para mi querido Jorge Fuembuena.#LasNiñas @PilarPalomero #PremiosGoya2021



📷 @JorgeFuembuena pic.twitter.com/KWWHKv1sTK — Irene Vallejo (@irenevalmore) March 7, 2021

También Vicky Calavia, Nacho Escuín o Teresa Azcona han celebrado en las redes sociales el triunfo de 'Las niñas', así como algunos compañeros de trabajo de Palomero delante y detrás de las cámaras. Sin ir más lejos, la actriz Laura Gómez Lacueva, que siguió la gala con especial atención porque participaba en otra película con nominaciones, 'Historias lamentables', de Javier Fesser, en la que también es protagonista el aragonés Alberto Castrillo-Ferrer.

El actor Jorge Usón, siempre muy activo en redes, reúne en su perfil un buen número de tuits alusivos a su alegría por este triunfo del cine aragonés. No hay que olvidar que desde Carlos Saura ningún otro cineasta de la tierra había sido reconocido con el premio a dirección novel, esto es, al talento con mayor proyección en un futuro inmediato. Usón recoge el perfil que el escritor y periodista Antón Castro ha trazado para este diario. Nata Moreno, que también tiene un Goya por su documental de Ara Malikian, manda un corazón azul a Palomero y se alegra también de que su amigo Javier Macipe, nacido en Ariño, estuviera nominado al Mejor Cortometraje, aunque 'Gastos incluidos' no pudiera llevarse el gato al agua.

Una crónica de Antón Castro. La luz de la emoción: un perfil de Pilar Palomero https://t.co/vEK5d9RG5z vía @heraldoes — JORGE USÓN (@JOR_USON) March 7, 2021

La actriz Itziar Miranda se suma a las felicitaciones, en una larga lista en la que también figuran loas a la sensibilidad demostrada por Palomero como, sin ir más lejos, los tuits de Javier Cámara. Otra de las personalidades que no sorprende que haya caído rendido a los encantos de la película de Palomero es Bruño Cardeñosa, el director de 'La rosa de los vientos', que aunque es gallego de origen se considera "zaragozano de adopción" por los muchos años vividos a orillas del Ebro, justo en la época que retrata la película.

Otra comunicadora como es la periodista Pepa Blanes se hace eco del 'amuleto feminista' que ha hecho que cuatro mujeres de forma consecutiva se hayan alzado con el premio a la Mejor Dirección Novel y recordaba que fue Paula Ortiz la que inició la racha.

El amuleto de Paula Ortiz todavía hace efecto https://t.co/ArGaIDsxrH — pepa blanes (@pepablanes) March 6, 2021

También, por descontado, el presidente Javier Lambán ha tenido esta mañana de domingo palabras de apoyo al emergente talento cinematográfico aragonés y su alegría se suma a la de, por ejemplo, Mercedes Gallizo, que felicita a Palomero y da las gracias "a tanta gente que trabaja para alimentar nuestros sueños. Siempre son fundamentales; pero, en este tiempo, más aún. ¡Viva el cine español!", concluye.