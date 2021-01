¿Cómo son, qué piensan y qué sueñan las cinco actrices zaragozanas de 'Las niñas'?

Carlota Gurpegui: «Veo cine español con mi padre»

Carlota Gurpegui tiene quince años, estudia en el IES Miguel Catalán y cursa la asignatura de Artes Escénicas. Explica: "Me gustaría dedicarme al cine, con siete u ocho años aparecí en ‘De tu ventana a la mía’ de Paula Ortiz. También querría hacer otras cosas: biología, que se me da muy bien; lo capto todo a la primera. Y también me gusta la sociología. Admiro a Belén Cuesta por encima de todo, amo a esa mujer por su frescura y su naturalidad. Veo mucho cine español con mi padre. Para mí la película ha sido un viaje de aprendizaje, diversión y emoción".

Julia Sierra querría repetir experiencia. Toni Galán.

Julia Sierra: «Me gustaría ir a ‘El Hormiguero’»

Julia tiene 13 años y estudia en el IES Miguel de Molinos. "No sé lo que voy a hacer de mayor, pero no se me hizo pesada ni nada la película, salvo una escena donde me tenía que beber un botella de agua con colorante que sabía fatal. Repetiría mañana. Salí en una edición especial de ‘Atrápame si puedes’ de Aragón TV . Tras el paso por ‘La resistencia’, me gustaría ir a ‘El hormiguero’, por los juegos y retos que hacen que son superchulos. Soy más de Tik Tok; me gusta bailar. Admiro a Lili Reinhart de ‘Riverdale’, Natalia de Molina y Najwa Nimri", dice.

Andrea Fandos asume el papel de Celia, protagonista de la película con sus amigas. Toni Galán.

Andrea Fandos: «Natalia de Molina me ayudó en todo»

Andrea Fandos encarna a Celia en su descubrimiento del mundo. Tiene doce años y estudia en el IES Clara Campoamor. Ella ya había actuado en el corto ‘La comulgante’ de Ignacio Lasierra. Dice: "Soy muy joven aún y no sé lo que quiero hacer más adelante. Me atraen muchas cosas: la lengua, las artes plásticas, el mundo audiovisual, la música y la gimnasia. Me gusta mucho ‘La casa de papel’ y Maggie Civantos. Y Natalia de Molina. Con sus dos Goyas a cuestas, fue superhumilde y me ayudó en todo. Es capaz de transmitir un montón de emociones con el silencio".

Elisa Martínez es la mayor, hace Bachillerato de Artes y querría seguir este camino. Toni Galán.

Elisa Martínez: «La película es como un sueño y yo estoy dentro»

Elisa Martínez es la mayor del grupo. Tiene 17 años y cursa primero de Bachillerato en el IES Pedro de Luna. Le gusta la danza, practica en Bailarán Art Academy y también pertenece al grupo de teatro, especializado en funciones clásicas. Confiesa: "Estoy haciendo el Bachillerato de Artes porque quiero hacer interpretación. Este es un mundo que me gusta mucho y mis padres me apoyan. Mis actrices favoritas son Macarena García, Ana de Armas y Belén Cuesta. Al ver la película me resultaba como un sueño y no me creía que estuviera dentro de él".

Ainara Nieto también desea hacer interpretación. Es su sueño. Toni Galán.

Ainara Nieto: «Soñé que íbamos a ‘La Resistencia’»

Ainara Nieto evoca, para explicar su nombre, a un tatarabuelo vasco y el deseo de su madre de que se llamase así. Tiene 15 años y estudia en el IES Pedro de Luna. Quiere hacer interpretación. Le pasan cosas curiosas: soñó que iba con sus compañeras a ‘La resistencia’. A la mañana siguiente su madre le dijo: "¿Sabes que vamos a ‘La resistencia?". "Cuando le dije que lo había soñado, se rio. Voy a intentar soñar que nos llevan a ‘El hormiguero’. Con Broncano lo pasamos muy bien". Admira a Belén Cuesta, Maggie Civantos y "Natalia de Molina, claro, como todas. Es especial", señala.