La media de edad de los pacientes de uci de los hospitales aragoneses baja desde la primera ola de la pandemia

Los hospitales aragoneses han acumulado en estos diez meses de pandemia una gran experiencia en el manejo y tratamiento de los pacientes covid y han podido comprobar que, desde el primer brote, en primavera, tanto en planta como en uci es más joven y tiene menos factores de riesgo. Así lo asegura Andrés Carrillo, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, quien destaca que "ha sido algo progresivo".

En primavera, entre el 10 y el 15% de los pacientes ingresados requerían uci; ahora se ha reducido este porcentaje y se sitúa entre el 7 y el 8%. Veremos a ver lo que ocurre en esta cuarta ola". La mayoría requiere intubación. "Prefiero hablar de supervivencia, más que de mortalidad: seis de cada diez enfermos críticos salen adelante". Carrillo recuerda que la asistencia médica a los pacientes covid ha ido avanzando desde marzo y la incorporación de la oxigenoterapia de alto flujo permitió tratar la insuficiencia respiratoria aguda evitando, en algunos casos, el paso a la uci. Varios servicios del hospital, como Neumología, Urgencias, Medicina Interna, Microbiología y uci, han participado en esta unidad: "Se han aplicado más de 200 terapias en planta y estimamos que se han reducido los ingresos en críticos en 48".

En opinión del jefe de sección de la uci del Clínico, Juan José Araiz, la media de edad de los enfermos se mantiene estable: entre 65 y 70 años. A mayor edad aumenta el riesgo de mortalidad, y la obesidad es un factor de riesgo. Más del 95% de los pacientes que llegan a la uci precisan de intubación. Para Leticia Fernández, secretaria de la Sociedad Aragonesa de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Sarmicyuc), "el goteo de ingresos no ha cesado" pero, tal y como señala, el perfil de los que llegan es más joven. Es complicado, apunta, establecer un patrón de los síntomas que provoca la covid en su organismo: "Algunos llegan directamente para intubar y otros aguantan unos días y los intubamos y otros no llegan ni a esta situación. Eso no depende ni de la edad ni de comorbilidades, simplemente de cómo afecte el virus a cada uno. Y todavía no sabemos el por qué a unos les ataca tanto y a otros casi nada".

Jesús Díez Manglano, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, indica: "Siguen ingresando personas mayores con comorbilidades, aunque estamos viendo neumonías en personas más jóvenes que en la primera oleada, de 40 o 50 años, y no siempre con patologías importantes". Lo cierto es que en primavera, las personas mayores de residencias fueron el colectivo más castigado.

Desde el Departamento de Sanidad recuerdan que la edad media de los pacientes covid ingresados en uci ha bajado respecto a primavera. En comparación con la primera oleada del mes de marzo, ha habido un descenso en la edad media de los enfermos, de 66,35 a 62 años en los siguientes brotes. Entonces, la estancia media en críticos dados de alta fue de 19,61 días -20,85 para hombres y 16,98 para mujeres-. Por franjas, el mayor tiempo de permanencia en uci se registró en el grupo de 70 a 74 años (24,10 días), seguido del de 65 a 69 años (22,23 días).