El Clínico suspende una polémica búsqueda de voluntarios para vacunar contra el coronavirus

El Clínicosuspendió ayer a última hora una polémica búsqueda de voluntarios para vacunar contra la covid-19. Responsables de la Unidad de Medicina Preventiva y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales habían pedido la colaboración de estudiantes de Enfermería para "acelerar el proceso de vacunación", un llamamiento al que ya se habían apuntado al menos 26 alumnos y que se paralizó ante el revuelo ocasionado en redes sociales, ya que la tarea no contemplaba remuneración alguna.

La intención era establecer dos turnos, uno de 8.30 a 11.30 y otro de 11.30 a 14.30 del 20 al 22 de este mes y del 1 al 5 de febrero. Los estudiantes vacunarían en la carpa levantada por el Ejército, de modo que no tendrían que acceder al hospital. La convocatoria se lanzó el pasado martes y ayer, tras las críticas vertidas por varios alumnos en redes sociales, aquellos que ya habían manifestado su predisposición recibieron un correo anunciando que quedaba anulada. En él se les decía que su colaboración no iba a ser necesaria y se les daba las gracias por su "apoyo y voluntad".

Se incidía, asimismo, en que se había pedido su colaboración "siguiendo la experiencia de otros años en la vacuna de la gripe" y considerando que era una labor "beneficiosa" para su formación. "Una campaña es una oportunidad de aprendizaje, parecía una buena fórmula. Su protección iba a estar garantizada en todo momento", apuntaron desde la Universidad de Zaragoza.

También ha levantado polémica la situación que viven decenas de estudiantes de Enfermería y Medicina en prácticas. Pese a figurar entre los grupos prioritarios, se les ha negado la posibilidad de apuntarse a las listas de vacunación de los servicios a los que han sido asignados.

No entienden que las personas con las que trabajan sean considerados profesionales ‘de primera línea’ y ellos, que están expuestos al mismo riesgo y en contacto con pacientes, queden relegados a etapas posteriores. Fuentes del Departamento de Sanidad precisaron que, atendiendo a la estrategia de vacunación en España, los estudiantes "no cumplen los requisitos" que se les exige a los profesionales que ya están recibiendo la primera dosis de Pfizer, centrados, a grandes rasgos, en el hecho de que estén atendiendo o no a enfermos de coronavirus. "Los alumnos no son personal esencial ni son aún profesionales sanitarios, por lo que no tiene sentido incluirlos en esta primera fase con la escasez de dosis disponibles, y más cuando todavía no se ha vacunado a todos los profesionales ni a los grupos vulnerables como los mayores de 80 años", apuntaron desde Sanidad.