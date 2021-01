Un momento peligroso

España se encuentra de nuevo en un momento determinante de la lucha contra la pandemia. Con el proceso de vacunación aún en sus inicios hay que hacer frente a otra oleada del virus que va a presionar sobre los recursos sanitarios. En Aragón, se están activando planes de contingencia en los hospitales, pero no obstante se corre el riesgo de una saturación. El Gobierno central y los autonómicos, que hoy se reúnen en el Consejo Interterritorial de Sanidad, han de enviar un mensaje claro a los ciudadanos.

Los efectos de las reuniones navideñas se unen ahora al mayor uso de espacios interiores en invierno y a la incertidumbre sobre nuevas variantes del virus, provocando un aumento de los contagios en toda España. Es probable que la incidencia alcance pronto un máximo, pero eso no impedirá que los ingresos hospitalarios y la ocupación de camas y ucis sigan creciendo y se mantengan durante semanas. Aliviar en lo posible esa presión es una necesidad que, en definitiva, contribuirá a salvar vidas. Los hospitales aragoneses cuentan con planes de contingencia que se están activando para responder lo mejor posible a las circunstancias, sin embargo el personal sanitario, que acumula meses de esfuerzos extraordinarios, no puede multiplicarse. Las comunidades autónomas están adoptando restricciones adicionales a la movilidad de los ciudadanos y, en algunos casos, piden al Gobierno nuevas actuaciones. Sería bueno que de la reunión de hoy salieran posturas acordadas y no tensiones políticas. El Ministerio tiene que ejercer un liderazgo más firme y es necesario que las autoridades sanitarias transmitan a la ciudadanía una impresión de coherencia y de claridad para reforzar los comportamientos responsables. Estamos en camino hacia la superación de la covid mediante las vacunas, pero este momento es peligroso y requiere una decidida acción colectiva para frenar todo lo posible la expansión del virus.