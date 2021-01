El campus público insiste en mantener los exámenes presenciales porque son "seguros"

12.30 en la Facultad de Educación. Algunos universitarios empiezan a salir de los segundos exámenes de la mañana que comenzaban a las 11.00 y a los que han acudido unos 240 estudiantes. En este edificio relativamente nuevo del campus de San Francisco de Zaragoza los pasillos de la planta baja son anchos. Aún así, se forman en el interior pequeños corros de jóvenes que comentan entre sí la jugada y a los que el personal del centro invita a salir.

Unas imágenes alejadas de las que se han difundido del primer examen que vivieron los estudiantes de tercero de Periodismo el pasado 14 de enero en Interfacultades. Medio centenar se aglomeraban en un corredor estrecho.

El campus público ha tomado medidas para que no se repitan, docentes y trabajadores estarán ojo avizor. "Los profesores abren las puertas de las aulas diez minutos antes para que vayan entrando de manera anticipada y se acomoden. Todos los alumnos recibieron indicaciones en su día. Lo que hay que intentar es que no se retengan en los accesos", explica el decano de Educación, Julio Latorre. El momento más complicado son las llegadas. Si la gente se arremolina fuera de las instalaciones toca avisar al servicio de seguridad del campus. Algo que no se ha hecho, no en esta época de exámenes, pero sí en algunos momentos puntuales en los cambios de clases.

Los exámenes seguirán hasta el 5 de febrero como estaban programados. Para Latorre son "seguros" con las estancias a la mitad de su aforo, lo que supone el doble de profesores supervisando, y las ventanas y puertas abiertas para ventilar. En su opinión, la presencialidad permite además "asegurar con mayor facilidad que todos van a ser evaluados en las mismas circunstancias". A los que no pueden acudir por salud o confinamiento por el coronavirus se les garantiza que se les evalúa al mismo tiempo que sus compañeros o más adelante.

A pie de calle la opinión de los estudiantes está dividida. María Lázaro y Ángela Olloqui, que cursan 4º de Educación Primaria en la especialidad de Música, acuden cada día a clase y en su caso no cabría una prueba que no fuera presencial. "Hemos sido 28 en clase pero nos hemos sentido seguras, cantábamos con mascarilla y a veces te mareabas algo, pero ‘online’ hubiera sido muy complicado", contaban. No obstante, entienden que debería darse la opción de telemáticos. Una opinión que compartía Esther Castillo, de 1º de Magisterio Infantil, que lo que lamentaba era el frío, "como si estuviera escribiendo en el parque".

Más crítica se muestra Vanessa Esteban, delegada del Máster de Educación -especialidad de Lengua y Literatura-, que forma parte de la Comisión de la Garantía de la Calidad y la Comisión de la Evaluación. Reprocha que, precisamente, de la asignatura que han tenido en todo momento ‘online’, el examen será en el aula. "Va a ser presencial pese a haber redactado una carta en nombre de toda la clase firmada por todos y haber sido enviada al decano de la facultad y la coordinadora del máster".

Mientras, Álvaro Domínguez, delegado de Ingeniería Eléctrica, resume que la opinión "está muy dividida". "Algunos alumnos creen que al haber impartido la docencia ‘online’, los exámenes deberían ser de manera telemática, mientras que otros prefieren hacer exámenes tradicionales para que la dificultad y la metodología sea similar a la de otros años"

Ampliar las plazas de enfermería un 10%

La Universidad de Zaragoza estudia ampliar las plazas del grado de Enfermería en un 10%, lo máximo que le permite la ley actual sin cambiar el plan de estudios. Este porcentaje le posibilitaría ofertar entre 24 y 25 más de las que cuenta en este momento, 247 de las que 160 se encuentran en Zaragoza y el resto entre los campus de Huesca y Teruel.

Así lo comentó este martes el rector, José Antonio Mayoral, en una entrevista en Aragón Radio, en la que abogó por aumentar las plazas «manteniendo la calidad» de las enseñanza. En cualquier caso, la iniciativa se tendría que poner en marcha de cara al curso 2022-2023, ya que en estos momentos se está fuera de plazo para iniciar los trámites ante la Dirección General de Universidades. Mayoral también apuntó que se ha valorado la posibilidad de que los alumnos de enfermería ayuden en la realización de test de antígenos.

