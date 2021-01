¿Filomena o Gloria? La diferencia está servida en la mesa de una terraza de Andorra

El paso de la borrasca Filomena ha recordado lo ocurrido hace un año con la borrasca Gloria, que sepultó literalmente en nieve el sur de Aragón como hacía años que no se recordaba. Las precipitaciones recogidas entonces, nada menos que hasta 200 litros por metro cúbico en términos municipales como Valderrobres, dejaron decenas de pueblos aislados. Ahora, como ha recordado en Heraldo.es el delegado territorial de Aemet, Rafael Requena, la borrasca Filomena está más repartida en el tiempo y por toda la geografía española, “Más que por la cantidad de precipitación, que en realidad fue débil, por su persistencia. En Zaragoza estuvo nevando durante unas siete horas y eso se acumula". apuntaba el meteorólogo, que cifra en unos 23 los litros caídos desde la noche del viernes en la capital aragonesa. Para el delegado, no obstante, lo más llamativo es el paso de Filomena por Teruel, donde ha estado activa más de tres días y, aún así, no ha tenido las consecuencias de su predecesora.

Prueba de ello son las fotos que acompañan este texto, donde se observa la misma mesa de una terraza en un jardín de Andorra tras el paso de la borrasca Gloria y tras la llegada de Filomena. Aunque esta última todavía está dando sus últimos coletazos, nada hace prever que logre una acumulación de nieve tan importante como la de hace un año.

Otro factor determinante para resolver antes la situación provocada por el temporal de nieve está siendo que, en esta ocasión, la coordinación entre las distintas administraciones de la comunidad aragonesa y sus unidades de emergencia ha sido clara, y se ha pedido ayuda a la UME cuando se ha visto que era necesario para acudir donde más se necesitaba. Y los efectos se han notado.