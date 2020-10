Lambán apuesta por tomar medidas "duras y contundentes", pero no aclara si confinará Zaragoza

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha admitido este martes la necesidad de tomar medidas “duras y contundentes” contra la covid-19, y que no le temblará la mano ni escatimará un euro para frenar los contagios. El líder autonómico ha asegurado que los 740 contagios comunicados hoy por el Departamento de Sanidad son “espeluznantes”. “Conforme se vayan viendo las situaciones concretas se tomarán medidas, siempre siguiendo estrictamente criterios sanitarios”, ha dicho. Lambán ha realizado este martes por la tarde su primer acto público tras haber sido ingresado el pasado 1 de octubre en el Hospital Miguel Servet e iniciar un proceso de recuperación. El político ha entregado en el museo Pablo Serrano el Premio de las Letras 2019 a la escritora Ana Alcolea.

Javier Lambán también se ha referido al toque de queda que valora el Gobierno central. “Uno no vive para asimilar sorpresas, y esta aún no la he asimilado”, ha asegurado. Pese al tono “bélico” de esta propuesta, ha afirmado que su Gobierno apoyará cualquier decisión que venga respaldada por criterios epidemiológicos y sanitarios.

El presidente de la DGA ha recordado que el Gobierno aragonés fue “pionero” a la hora de adoptar restricciones tras el salto a la nueva normalidad. “Y ahora hemos buscado esta fórmula, el decreto ley, que en modo alguno trata de desafiar ni contradecir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón”, ha aclarado.

En esta línea, ha opinado que la Justicia ha adoptado decisiones “absolutamente ajustadas a derecho”. El problema, ha incidido, está en que en el marco legal español “no queda todo lo suficientemente bien aclarado como para que las resoluciones de los tribunales superiores de justicia sean las mismas en toda España”. Ha apuntado, a este respecto, que la redacción del decreto ley del Gobierno aragonés ha estado marcada por un contacto estrecho con el Ministerio.

Respeceto a la situación de las uci, ha opinado que la Comunidad ha vivido momentos mucho más complicados, y que, en caso de tener que reforzar las camas hospitalarias se cuenta con recursos como el hospital de la Feria de Zaragoza.

Este miércoles, los responsables de Sanidad volverán a reunirse para evaluar la situación de Zaragoza y el resto de Aragón y valorar la necesidad de nuevas medidas.