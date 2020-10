Qué no se puede hacer en Aragón según las nuevas restricciones por el coronavirus

Este lunes el Gobierno de Aragón ha dado a conocer las nuevas restricciones adoptadas en el Consejo de Gobierno para frenar el avance de la pandemia de la covid-19 en la Comunidad. Las consejeras de Presidencia y de Sanidad, Mayte Pérez y Sira Repollés respectivamente, han informado en la rueda de prensa de los acuerdos adoptados tras el aumento significativo de los casos de coronavirus en Aragón en los últimos días.

Los contagios han aumentado en las tres capitales de provincia aragonesas, notificando en la última semana 2.457 nuevos casos. Teruel ciudad, con una incidencia acumulada en ocho días de 713,29 casos cada 100.000 habitantes, supera a Huesca (506,28) y a Zaragoza (286,22). Estos tres municipios notificaron este domingo 389 positivos (Zaragoza, 305; Huesca, 41; y Teruel, 43), el 66% del total de Aragón (589).

El Gobierno de Aragón ha establecido tres niveles para controlar la pandemia según unos indicadores cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos en cuanto la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y la capacidad de salud pública, e indicadores cualitativos, basados en las características y la vulnerabilidad de la población expuesta. En Aragón tenemos una incidencia acumulada de 505 casos por 100.000 habitantes. En la ciudad de Zaragoza, el dato es de 465 por 100.000 habitantes. La ocupación de camas en UCI se sitúa por encima del 40% y la tasa de positividad está por encima del 18%, según ha dicho la consejera. En consecuencia, se aplicará el nivel de alerta 2 para toda la Comunidad autónoma.

Según el decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia de la covid-19 en Aragón, estas serían las medidas que entran en vigor este mismo martes.

Estos son las restricciones en el nivel 2, situación en la que se encuentra todo Aragón:

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en elmismo domicilio, podrán desplazarse, siempreque respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.conductor, cuando no todos los ocupantes convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor,debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes.de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, cuando no todos los ocupantes convivan en el mismo domicilio, podránviajar como máximo dos personas, siempre que guarden la máxima distancia posible.adoptarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entrelos viajeros, de tal manera que no podrán ser ocupados más de la mitad de los asientosdisponibles respecto del máximo permitido. En todo caso, en los autobuses se mantendrá siempre vacía la fila completa posterior a la butaca ocupada por el conductor.carteles informativos fijados en la puerta y a bordo de los autobuses, en los que seinstará a mantener la máxima separación posible entre los viajeros.en sus desplazamientos a los centros educativos o desde los mismos, en cuyo caso se podrá ocupar la capacidad total de los vehículos